للطلاب و أولياء الأمور..موعد آخر إجازة مطولة في الفصل الدراسي الثالث

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يتضمن الجدول الزمني للفصل الدراسي الثالث إجازة مطولة وحيدة، وذلك عقب إجازة عيد الفطر المبارك، وقبيل بدء الاختبارات النهائية.

آخر مايو الجاري

وحسب “التقويم الدراسي” الذي أعلنته وزارة التعليم، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، وتلتزم به إدارات التعليم كافة في المملكة، تبدأ الإجازة المطولة للفصل الدراسي الثالث في موعدها يومي 8 و9 من ذي القعدة الموافق يومي 28 و29 من مايو الجاري.

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اليوم.. بدء اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثالث

مدة الفصل الدراسي الثالث

ويستمر الفصل الدراسي الثالث لمدة ثلاثة عشر أسبوعًا دراسيًا، بما في ذلك أسبوع اختبارات نهاية الفصل، ويختتم بنهاية دوام الخميس الموافق 22 من يونيو 2023، الموافق 4 من ذي الحجة 1444.

مواعيد الاختبارات النهائية

ويبدأ موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث في 18 يونيو 2023 والذي يوافق يوم 29 من ذي القعدة 1444 هـ.

وتستمر الاختبارات لمدة عشرة أيام، وبذلك ستكون نهاية جدول الاختبارات النهائية في 22 من شهر يونيو الذي يوافق 4 من ذي الحجة 1444هـ.