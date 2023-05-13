بعد وقف تأشيرات العمالة الفلبينية.. تطور جديد في الأزمة بالكويت

تواصل- فريق التحرير:

بعد أن قررت الكويت وقف منح أي تأشيرات للعمالة الفلبينية، وقصر الدخول إلى البلاد، على العمالة التي لديها إقامة صالحة وسارية بالفعل، اتخذت الأخيرة خطوة جديدة تجاه الأزمة.

تغيير أعضاء الوفد

وقررت السلطات الفلبينية تغيير أعضاء وفد اللجنة المشتركة ليصبح بقيادة مسؤولين من وزارة الخارجية، حسبما نقلت صحيفة الراى الكويتية عن مصدر مطلع.

وأوضحت المصادر أن مهمة الوفد الفلبيني تتمثل بمحاولة ردم الهوة التي اتسعت كثيراً بين البلدين، بعد تعثر المحادثات في شأن حل مشكلة استقدام العمالة التي كانت جارية بين مسؤولي قطاع العمل في البلدين.

وأشارت إلى أنه بعد قرار الكويت وقف التأشيرات للفلبينيين، “عادت القضية للمربع الأول، أي ما قبل انتقال الملف إلى مسؤولي قطاع العمل، وأصبحت وزارتا الخارجية في البلدين هما المعنيتان بهذا الأمر”.

عدم التزام الفلبين

من جهتها، أكدت مصادر عمالية أن كثرة طلبات الجانب الفلبيني بحجة ضمان رفاهية عمالته، أدت لحدوث نفور وعدم رغبة بالتعامل معهم، لافتة إلى أن معظم الطلبات التي طرحت كان مُبالغاً بها وأظهرت عدم التزام مانيلا بالاتفاقية الثنائية المُوقّعة مع الكويت في شأن العمالة.

من جانبه أكد مساعد وزير الخارجية الفلبينية بول كورتيس لشبكة “سي إن إن”، أن بلاده ملتزمة بحل أي قضايا مع الكويت بطريقة ودية، مشيراً إلى أن البلدين لديهما علاقات ودية للغاية.

وأضاف: “نحن على ثقة بأننا سنكون قادرين على إيجاد حل مرضٍ للطرفين لأي قضايا نشعر بضرورة مناقشتها مع الكويت”.

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