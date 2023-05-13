هل تشغيل سورة البقرة عن طريق الأجهزة يحصّن البيت من الشياطين؟

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أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، وأستاذ الشريعة، الشيخ سعد الخثلان، حكم تشغيل سورة البقرة في البيت بنية التحصن، من خلال جهاز صوتي أو جوال.

البيت الذي تقرأ فيه

وقال الخثلان، في محاضرة، إن تشغيل سورة البقرة عن طريق الأجهزة يحصل به تحصين البيت من الشياطين، قال النبي ﷺ: “البيت الذي تُقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله شيطان” وفعل: (تُقرأ) مبني للمجهول فمجرد القراءة يحصل به التحصين.

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وفي وقت سابق، أفاد الخثلان بأن أن البيع بالآجل والتقسيط ليس له بالربا.

جواز البيع بالآجل والتقسيط

وأوضح في مقطع فيديو متداول على “تويتر”، أن إجماع العلماء نُقل على جواز البيع بالآجل والتقسيط.

المالك حرٌّ في تحديد الثمن

وبين الخثلان، أن المالك حرٌّ في تحديد الثمن، وله أن يقول تريد السلعة بخمسين الآن أو بسبعين بعد سنة.

وأضاف أن مالك السلعة له الحرية في تحديد ثمن سلعته الآن أو بعد سنة، وأن هذا لا دخل له بالربا، مؤكدًا أن هذا جائز بالإجماع.