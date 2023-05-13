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الذهب يعاود الارتفاع.. تعرف على سعر الجرام عيار 21 بالمملكة اليوم
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الذهب يعاود الارتفاع.. تعرف على سعر الجرام عيار 21 بالمملكة اليوم

الذهب يعاود الارتفاع.. تعرف على سعر الجرام عيار 21 بالمملكة اليوم

الذهب يعاود الارتفاع.. تعرف على سعر الجرام عيار 21 بالمملكة اليوم
٠٣:٠٢:٥٨ م، السبت، ٢٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس الجمعة، إذ بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 242.55  ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 222.34 ريال.

جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 212.24 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 181.92 ، وعيار 14 بـ 141.49 ، وعيار 12 سجل 121.28 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7543 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1698 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 242.553  ريالاً.

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أسعار الذهب أمس

وسجلت أسعار الذهب، أمس الجمعة، تراجعا ملحوظا، إذ بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 241.78 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 221.63 ريال.

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 211.56 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 181.34، وعيار 14 بـ 141.04 ، وعيار 12 سجل 120.89 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7519 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1692 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 241.778 ريالاً.

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