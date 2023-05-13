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تحذير من محمية الملك سلمان لأصحاب الإبل السائبة: أمامكم 15 يومًا
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تحذير من محمية الملك سلمان لأصحاب الإبل السائبة: أمامكم 15 يومًا

تحذير من محمية الملك سلمان لأصحاب الإبل السائبة: أمامكم 15 يومًا

تحذير من محمية الملك سلمان لأصحاب الإبل السائبة: أمامكم 15 يومًا
٠٢:٤٣:٤٢ م، السبت، ٢٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

منحت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، ملاك الحيوانات السائبة من الإبل وغيرها والتي تنتشر في منطقة حرة الحرة مهلة لمدة أسبوعين لإخراجها واستلامها بشكل رسمي.

تصريح دخول

وذلك عن طريق إصدار تصريح دخول من مركز الهيئة (كتيف الخور) بحرة الحرة، حيث إن الهيئة ووزارة البيئة والمياه والزراعة والقوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الرسمية الأخرى ذات العلاقة ستقوم بتطبيق النظام بشكل كامل بعد انتهاء المهلة المحددة.

نشر الوعي

وتسعى هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية لبذل الجهود ونشر الوعي لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها المحميات الملكية ومن أهمها الحفاظ على الغطاء النباتي، الذي يساعد على تنقية الهواء ويقلل درجات الحرارة.

إضافة إلى أنه مكون طبيعي يعمل كمصدات للرياح والعواصف الترابية عن طريق تكاثر الأشجار ، وأيضا يعد النبات ملاذاً وموائل للحياة الفطرية، ومن الأهداف أيضاً حماية الحياة الفطرية التي تساعد على التوازن البيئي والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وحماية التنوع البيولوجي للمنطقة.

أخطار الماشية السائبة

ومن هذا المنطلق تشدد الهيئة على أهمية الحد من أخطار الماشية السائبة داخل المناطق ذات الحساسية البيئية العالية وزيادة خطرها على التوازن البيئي بشكل عام وإخلالها بالغطاء النباتي من خلال الرعي الجائر والتأثير على التنوع النباتي ووفرته الذي ينعكس سلبياً على النظام البيئي.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الإبل السائبة السعودية اليوم محمية الملك سلمان

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