اليورو بـ 4.07.. أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
تواصل – فريق التحرير:
ترصد صحيفة “تواصل” الإلكترونية، أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم السبت، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.
وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، اليوم، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.07 .
أسعار العملات اليوم
وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:
درهم إماراتي 1.02
دينار بحريني 9.94
دينار كويتي 12.22
ريال عماني 9.74
ريال قطري 1.03
جنيه إسترليني 4.67
فرنك سويسري 4.18
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أسعار العملات أمس
وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، يوم أمس الجمعة، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.08 .
وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:
درهم إماراتي 1.02
دينار بحريني 9.95
دينار كويتي 12.23
ريال عماني 9.74
ريال قطري 1.03
جنيه إسترليني 4.69
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