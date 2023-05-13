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اليورو بـ 4.07.. أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

اليورو بـ 4.07.. أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

اليورو بـ 4.07.. أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
٠٢:٤١:٢٦ م، السبت، ٢٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” الإلكترونية، أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم السبت، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، اليوم، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.07 .

أسعار العملات اليوم

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.94

دينار كويتي 12.22

ريال عماني 9.74

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.67

فرنك سويسري 4.18

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وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، يوم أمس الجمعة، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.08 .

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.23

ريال عماني 9.74

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.69

فرنك سويسري 4.20

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أخبار السعودية اليوم أسعار العملات الأجنبية اقتصاد السعودية البنك المركزي العملات الأجنبية سعر اليورو

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