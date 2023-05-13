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مواطن يعود لوالدته بعد فراق 32 عاما.. تفاصيل مبكية

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مواطن يعود لوالدته بعد فراق 32 عاما.. تفاصيل مبكية

مواطن يعود لوالدته بعد فراق 32 عاما.. تفاصيل مبكية

مواطن يعود لوالدته بعد فراق 32 عاما.. تفاصيل مبكية
٠٥:٢٤:٤٨ م، السبت، ٢٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت سفارة المملكة في العاصمة المصرية القاهرة، من لم شمل المواطن تركي خالد سنيد السنيد بوالدته، التي حرم من رؤيتها وهو في سن الرابعة.

وحظيت قصة لم الشمل بردود فعل واسعة، بعد فراق دام حوالي 32 عاما، إثر خلافات عائليه بين والديه تسببت بانفصالهما، حسب “شبكة العربية”.

بداية القصة

ومنذ 32 عاما، سافرت والدة السنيد إلى القاهرة لزيارة ذويها، إلا أن والده انفصل عنها هناك، ورجع إلى المملكة بصحبة الصغير دون أمه.

فيما أخبرت والدته لاحقا أن ابنها توفي، في حين كان الطفل ابن الأربع سنوات -وقتها-  يعيش عند جدته أم والده، إلى أن توفيت عندما كان في الـ 16 من عمره، لينتقل حينها إلى العيش مع إحدى قريباته المسنات، حتى تزوج في سن 28.

لكنه طوال تلك الفترة كان يبحث عن والدته عبر السفارة المصرية في الرياض، دون جدوى.

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رحلة البحث

وأوضح السنيد أنه سافر بعدها إلى مصر للبحث عن والدته، وتوجه للسفارة بالقاهرة فوجد جميع الأوراق الخاصة بملف والديه.

عندما تم التواصل مع الجهات المعنية المصرية، تم تكثيف البحث عن الأم المفقودة حتى العثور عليها، حينها تواصلت معها السفارة ، وأخبرتها عن ابنها.

من جانبه، أعرب الشاب عن شكره وتقديره لسفارة المملكة في القاهرة، وكل العاملين بها فضلا عن الجهات المعنية في مصر التي أسهمت بلقائه والدته بعد فراق 32 عامًا.

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