إجراء ضروري قبل دخول الاختبار التحصيلي.. “تقويم التعليم” توضح

تواصل – فريق التحرير:

تفاعل الحساب الرسمي للعناية بالمستفيدين، التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع سؤال وجهه أحد المتابعين.

التحقق من الهوية

وسأل متابع عن التحقق من الهوية، وقال: “اختباري التحصيلي بعد 10 أيام وبطاقة الهويه لم أجدها (ضائعه) ولدي جواز باقي له ٢٥ يوما وينتهي، هل يكفي؟ أو أحضر بطاقة العائلة أو توكلنا أو أبشر يكفي؟”.

وأجاب حساب العناية بالمستفيدين بأن: “الهوية الرقمية المعتمدة من الجهات الرسمية (تطبيق أبشر وتطبيق توكلنا) مقبولة للتحقق من الهوية قبل دخول قاعة الاختبار، ولكن يطلب من المختبرين إحضار أصل الهوية للتحقق من الهوية أثناء تأدية الاختبار، وذلك بسبب أنه لا يسمح بإدخال أجهزة الجوال داخل قاعات الاختبار”.

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تنبيه جديد من تقويم التعليم حول رسوم اختبار القدرات

وفي وقت سابق، أوضح الحساب الرسمي للعناية بمستفيدي هيئة تقويم التعليم والتدريب، عبر “تويتر”، فرص اختبار القدرات العامة لطلاب الصف الثاني الثانوي فأعلى.