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“الغذاء والدواء”: فرض عقوبات على 17 منشأة خالفت نظام توفر الأدوية خلال شهر

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“الغذاء والدواء”: فرض عقوبات على 17 منشأة خالفت نظام توفر الأدوية خلال شهر

“الغذاء والدواء”: فرض عقوبات على 17 منشأة خالفت نظام توفر الأدوية خلال شهر

“الغذاء والدواء”: فرض عقوبات على 17 منشأة خالفت نظام توفر الأدوية خلال شهر
٠٢:٠٠:٠١ م، السبت، ٢٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

فرضت الهيئة العامة للغذاء والدواء عقوبات على 17 منشأة صيدلية مخالفة لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية.

ومن بين المخالفات:

– عدم الالتزام بتوفير المستحضرات الصيدلانية المسجلة للسوق المحلي

– عدم التبليغ المباشر لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني

– عدم إبلاغ “الهيئة” عن توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة.

مخالفات شهر أبريل

وأوضحت “الغذاء والدواء” أن مفتشيها رصدوا خلال شهر أبريل:

– 5 منشآت لعدم التزامها بتوفير مستحضراتها الصيدلانية المسجلة للسوق

– 8 منشآت صيدلية لعدم تبليغها المباشر (اللحظي) لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني

– 4  منشآت لعدم التزامها بالإبلاغ عن حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة.

وفرضت بحقهم العقوبات المقررة في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية.

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نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية

ويلزم نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية أن يكون لديها مخزون دائم يكفي لستة أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة.

كما أن على تلك المنشآت إبلاغ “الهيئة” في حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة بمدة لا تقل عن ستة أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون، مع تقديم الحلول التي تسهم في تعويض النقص.

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