مداهمة شقتين “مشبوهتين” في مكة.. ومفاجأة بشأن ما عُثر عليه فيهما

تواصل- واس:

قبضت دوريات الأمن في منطقة مكة المكرمة على مقيمين من الجنسية البنجلاديشية، لاتخاذهما شقتين سكنية وكرًا لترويج الأقراص الخاضعة لتنظيم التداول الطبي.

إحالتهم لجهات الاختصاص

وضبط بحوزتهما مبلغ مالي وهواتف متنقلة، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

المنطقة الشرقية

كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الباكستانية بالمنطقة الشرقية، لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

الإبلاغ عن المهربين

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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