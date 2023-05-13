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خطوة بخطوة.. طريقة إلغاء طلب القرض الحر

خطوة بخطوة.. طريقة إلغاء طلب القرض الحر

خطوة بخطوة.. طريقة إلغاء طلب القرض الحر
٠١:٤٢:٣٦ م، السبت، ٢٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أفاد الحساب الرسمي للعناية بعملاء بنك التنمية الاجتماعية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بطريقة إلغاء طلب القرض الحر الذي يوفره البنك.

عبر البوابة الإلكترونية

وأجاب الحساب عن سؤال وجهه أحد المتابعين حول إلغاء طلب الحصول على القرض:

” بإمكانكم بكل سهوله بزيارة البوابة الالكترونية len.sdb.gov.sa/Guest/Login.as واتباع الخطوات التاليه:

– اختيار الطلب المراد إلغاؤه

– من القائمة الرئيسية اختبار بيانات التمويل

– الغاء الطلب

ونوه الحساب بضرورة القيام بهذا الإجراء من جهاز كمبيوتر “حاسب آلي” وليس من الجوال.

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إجراءات الربط الإلكتروني

وفي وقت سابق، أعلن البنك المركزي السعودي “ساما”، اكتمال إجراءات الربط الإلكتروني مع بنك التنمية الاجتماعية عبر برنامج “تنفيذ”، الهادف إلى الربط المباشر بين الأنظمة التقنية للجهات الحكومية، والأنظمة التقنية للبنوك والمصارف العاملة في المملكة من خلال البنك المركزي والتكامل بينها.

الربط الإلكتروني مع بنك التنمية الاجتماعية

ويستهدف البنك المركزي من خلال برنامج “تنفيذ” تحسين وتطوير الأعمال المشتركة مع الجهات الحكومية، والعمل على فهم احتياج تلك الجهات، وتذليل العوائق والصعوبات التي تواجه العلاقة المشتركة معها؛ بشكل يسهم في أتمتة وتسريع معالجة الأعمال، وذلك تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

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