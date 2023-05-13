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براتب تنافسي.. وظائف في الهيئة الملكية بعدة مدن
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براتب تنافسي.. وظائف في الهيئة الملكية بعدة مدن

براتب تنافسي.. وظائف في الهيئة الملكية بعدة مدن

براتب تنافسي.. وظائف في الهيئة الملكية بعدة مدن
٠١:٢٦:٠٦ م، السبت، ٢٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن طرح وظائف شاغرة في عدّة مجالات، للعمل في عدّة مدن مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط – وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

منسق استثمارات.

مشغل ميكانيكي.

فني أنظمة أمنية.

مفتش.

مهندس أخصائي.

محقق.

مفتش سلامة.

منسق صحة بيئة.

منسق خدمات الأملاك التجارية.

مفتش (صحة البيئة).

مفتش (خدمات الأملاك).

مشغل ميكانيكي.

اخصائي تطوير الاعمال.

منسق خدمات صناعية.

أخصائي مساندة تكامل صناعي.

أخصائي تطوير تكاملات صناعية.

اخصائي تطوير تكاملات صناعية أول.

أخصائي المنشآت المتوسطة والصغيرة.

أخصائي تطوير الأعمال أول.

مدرب توعية صحية للمستهلكين.

محلل وثائق نشطة.

محلل وثائق سرية.

اخصائي جدولة.

منسق الوقاية من الحرائق.

والمزيد…

المزايا:

راتب شهري تنافسي.

بدل نقل.

بدل سكن.

بدل تعليم الأبناء.

الرعاية الطبية للموظف وعائلته.

برامج تدريب وتطوير للموظف.

مزايا وتعويضات منافسة.

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة أن التقديم متاح على الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 10 مايو 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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