تنبيه مهم من الصندوق العقاري حول تعليق خصومات سداد المديونية

تواصل – فريق التحرير:

نبه الصندوق العقاري، بإجراء يطبق حاليا، بشأن تطبيق الخصومات على تسديد المديونية.

وجاء ذلك ضمن إجابة سؤال وجهه متابع عبر الحساب الرسمي لخدمة مستفيدي صندوق التنمية العقارية.

تعليق الخصومات

وسأل متابع عن التخفيض لمن يسدد كامل المديونية دفعة وحدةـ وأفاد حساب العناية بالمستفيدين للصندوق العقاري، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بأنه: “تم تعليق الخصومات مؤقتًا, نظرًا لصدور تنظيم جديد للخصومات بحيث تكون وفق معايير وضوابط وإجراءات ستصدر لاحقا”.

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الدعم السكني

وفي وقت سابق، تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع للصندوق العقاري مع سؤال أحد المستفيدين بشأن الدعم السكني.

وقال المستفيد: لقد تقدمت على صندوق التنمية العقاري بناء ذاتي في شهر ٧ عام ١٤٤١ هل مطلوب علي إتمام بناء؟

وردا على ذلك أضاف الصندوق: نود التنويه بأن استمرارية الدعم متعلقة بتحديث بيانات منتج البناء الذاتي،

وبحسب اشتراطات برنامج الدعم السكني من (اكتمال البناء) خلال المهلة الزمنية (3سنوات) بدًء من اول دفعة .