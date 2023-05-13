السبت، ٢٣ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٣ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
تنبيه مهم من الصندوق العقاري حول تعليق خصومات سداد المديونية
ضربة جديدة.. تفاصيل الإطاحة بمهربي ومروجي مواد مخدرة في حائل وعسير
الموارد البشرية تُحدد شروط الاستفادة من حافز الاستدامة
خطبة الجمعة بالمسجد الحرام تترجم  إلى 10 لغات عالمية
مشهد مخيف.. طيار أمريكي يحطم طائرته عمدا وعقوبة موجعة في انتظاره (فيديو)
ما حكم صلاة المرأة “الظهر” يوم الجمعة قبل أن تقام الخطبة في المسجد؟

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

تنبيه مهم من الصندوق العقاري حول تعليق خصومات سداد المديونية

تنبيه مهم من الصندوق العقاري حول تعليق خصومات سداد المديونية

تنبيه مهم من الصندوق العقاري حول تعليق خصومات سداد المديونية
٠١:١٦:٠٦ م، السبت، ٢٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٣ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

نبه الصندوق العقاري، بإجراء يطبق حاليا، بشأن تطبيق الخصومات على تسديد المديونية.

وجاء ذلك ضمن إجابة سؤال وجهه متابع عبر الحساب الرسمي لخدمة مستفيدي صندوق التنمية العقارية.

تعليق الخصومات

وسأل متابع عن التخفيض لمن يسدد كامل المديونية دفعة وحدةـ وأفاد حساب العناية بالمستفيدين للصندوق العقاري، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بأنه: “تم تعليق الخصومات مؤقتًا, نظرًا لصدور تنظيم جديد للخصومات بحيث تكون وفق معايير وضوابط وإجراءات ستصدر لاحقا”.

اقرأ أيضا:

أخبار السعودية.. إخلاء مدرسة وتنبيه من الصندوق العقاري ونزع ملكية 3.7 مليون متر وبشرى من الزكاة

الدعم السكني

وفي وقت سابق، تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع للصندوق العقاري مع سؤال أحد المستفيدين بشأن الدعم السكني.

وقال المستفيد: لقد تقدمت على صندوق التنمية العقاري بناء ذاتي في شهر ٧ عام ١٤٤١ هل مطلوب علي إتمام بناء؟

وردا على ذلك أضاف الصندوق: نود التنويه بأن استمرارية الدعم متعلقة بتحديث بيانات منتج البناء الذاتي،

وبحسب اشتراطات برنامج الدعم السكني من (اكتمال البناء) خلال المهلة الزمنية (3سنوات) بدًء من اول دفعة .

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم التنمية العقارية الدعم السكني الصندوق العقاري تعليق الخصومات

مواد ذات صلة

المزيد
مقطع سائقة «شركة توصيل» يثير جدلاً واسعاً.. ومغردون يكشفون حقيقتها؟

مقطع سائقة «شركة توصيل» يثير جدلاً واسعاً.. ومغردون يكشفون حقيقتها؟

٠٤:١٨ م، الثلاثاء، ٢٦ يونيو ٢٠١٨
انتشال جثث 3 أطفال ووالدتهم من داخل مستنقع مائي بـ «المهد» (صور)

انتشال جثث 3 أطفال ووالدتهم من داخل مستنقع مائي بـ «المهد» (صور)

٠٦:٣٣ م، السبت، ٠٨ ديسمبر ٢٠١٨
سمها قاتل وتنشط نهارًا وتسبح في الماء.. ماذا تعرف عن الكوبرا العربية؟ (فيديو)

سمها قاتل وتنشط نهارًا وتسبح في الماء.. ماذا تعرف عن الكوبرا العربية؟ (فيديو)

٠٨:٤٤ ص، الثلاثاء، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢
صندوق التنمية العقارية يمدد المهلة سنتين لمن صدرت لهم الموافقة على القروض

صندوق التنمية العقارية يمدد المهلة سنتين لمن صدرت لهم الموافقة على القروض

٠٣:٠١ م، الثلاثاء، ٢٩ مارس ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *