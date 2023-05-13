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ضربة جديدة.. تفاصيل الإطاحة بمهربي ومروجي مواد مخدرة في حائل وعسير

ضربة جديدة.. تفاصيل الإطاحة بمهربي ومروجي مواد مخدرة في حائل وعسير

ضربة جديدة.. تفاصيل الإطاحة بمهربي ومروجي مواد مخدرة في حائل وعسير
١٢:٥٩:٤٩ م، السبت، ٢٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة حائل، لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) ومادة الحشيش المخدر.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

حرس الحدود

كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب (37,500) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية ، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

إبلاغ الجهات الأمنية

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الحرب على المخدرات تهريب المخدرات حائل عسير

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