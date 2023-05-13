التأمينات تحذر.. فرض غرامة 2 % في هذه الحالة

تواصل – فريق التحرير:

تفاعل حساب التأمينات الاجتماعية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع سؤال أحد الأشخاص يقول فيه :” في حال عدم سداد المنشأه للفواتير الشهرية متى يتم إيقاف خدماتها؟”.

التأمينات الاجتماعية

ورد حساب التأمينات الاجتماعية موضحاً أنه :” في حال عدم السداد يتم فرض غرامة التأخير قدرها (2%) من الاشتراك المستحق عن كل شهر تأخير أو جزء منه”.

وفي وقت سابق، أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات، المنافع التأمينية التي تقدمها التأمينات الاجتماعية للمشتركين في نظام التأمينات.

المنافع التأمينية

وأضافت مؤسسة التأمينات الاجتماعية، عبر حسابها في “تويتر”، أن المنافع التأمينية التي تقدمها للمشتركين تشمل التالي:

1- منافع المعاشات

2- منافع الأخطار المهنية

3- منافع التعطل عن العمل “ساند”

اقرأ أيضا:

دعم ساند للمتعطلين عن العمل

وفي وقت سابق، كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن شروط الحصول على تعويض “ساند” للمتعطلين عن العمل.

جاء ذلك ردًا على استفسار في حسابها عبر موقع “تويتر” من مشترك في “ساند” يسأل عن اسم الموقع التابع لوزارة الموارد البشرية الذي يشترط التسجيل فيه خلال 90 يومًا.

اقرأ أيضا:

وأجابت خدمة “العناية بالعملاء” في حسابها عبر موقع “تويتر”: “عزيزي العميل على المستفيد من ساند البحث بجدية عن عمل لضمان استمرارية صرف التعويض، علمًا بأن صندوق الموارد البشرية يقوم بدعم ومتابعة برامج التوظيف والبحث عن عمل من خلال مراكز طاقات”.

وأوضحت: “ومن شروط استمرار صرف تعويض ساند التسجيل في طاقات: (اضغط هنا) .

اقرأ أيضًا:

تنبيه مهم من “التأمينات”: يجب على المستفيد القيام بهذا الأمر لاستمرار صرف تعويض ساند

نظام ساند

ويقوم “ساند” على رعاية العامل وأسرته خلال فترة تعطله عن عمله لظروف خارجة عن إرادته.

ويعمل البرنامج على سد الفجوة الانتقالية بين وظيفتين، وذلك بتوفير الحد الأدنى من الدخل ليوفر له ولأسرته عيشًا كريمًا، بالإضافة لتوفير التدريب اللازم ومساعدته في البحث عن عمل آخر.

ويطبق “ساند” على جميع المواطنين دون سن التاسعة والخمسين الخاضعين لفرع المعاشات بموجب نظام التأمينات الاجتماعية.

اقرأ أيضًا:

هل إنهاء علاقة العمل بالتراضي تستوجب دعم ساند؟

ما شروط استحقاق التعويض؟

يلزم أن تتوافر في المشترك الشروط التالية:

-أن يكون سعودي الجنسية.

-توفر مدد الاشتراك المؤهلة للاستحقاق.

ألا يكون مفصولاً من العمل بسبب راجع إليه.

-وألا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص.

-ألا يكون ترك العمل بمحض إرادته.

-أن يكون قادرًا على العمل.

-ألا يكون قد بلغ سن الستين.

-التسجيل في الوزارة (من خلال تقديم الطلب للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال 90 يومًا من تاريخ ترك العمل).

-البحث بنشاط وجدية عن العمل.

-الالتزام بالتدريب وفق ما يحدده الصندوق.

– التقيد بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من الصندوق.

اقرأ أيضا: