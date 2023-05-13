السبت، ٢٣ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٣ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
خطبة الجمعة بالمسجد الحرام تترجم  إلى 10 لغات عالمية
مشهد مخيف.. طيار أمريكي يحطم طائرته عمدا وعقوبة موجعة في انتظاره (فيديو)
ما حكم صلاة المرأة “الظهر” يوم الجمعة قبل أن تقام الخطبة في المسجد؟
توقعات بوصول درجات الحرارة إلى 45 مئوية حتى نهاية الأسبوع
تزيد الوزن وتدمر الأسنان.. تجنب 6 مشروبات للتغلب على موجات الحر
بقوة وحزم لقطع دابر المخدرات.. تفاصيل خطة الداخلية للقضاء على السموم وتجارها

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

خطبة الجمعة بالمسجد الحرام تترجم  إلى 10 لغات عالمية

خطبة الجمعة بالمسجد الحرام تترجم  إلى 10 لغات عالمية

خطبة الجمعة بالمسجد الحرام تترجم  إلى 10 لغات عالمية
١٢:١٩:٣٧ م، السبت، ٢٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٣ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل- واس:

تواصل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة اللغات والترجمة جهودها في ترجمة خطبة الجمعة بالمسجد الحرام إلى (10) لغات عالمية.

الصورة

 

ترجمة خطبة الجمعة بالمسجد الحرام:

وتأتي الترجمة عبر نخبة من المترجمين المؤهلين علمياً وعملياً لتأدية مهام الترجمة الرقمية والميدانية لضمان شمولية خدمات الترجمة لكافة المستفيدين من الناطقين بغير العربية حول العالم.

وأوضح وكيل الرئيس العام للغات والترجمة أحمد بن عبدالعزيز الحميدي بأن خطبة الجمعة تترجم عبر (10) لغات عالمية هي (الإنجليزية، والفرنسية، والأوردو، والفارسي، والتركي، والملايو، والروسي، والصيني، والبنغالي، والهوسا).

ويتم ذلك من خلال “مبادرة منبر المسجد الحرام باللغات عن بعد” التابعة لمشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطب المسجد الحرام وخطبة عرفة.

وتمكن المبادرة الراغبين من الاستماع لترجمة خطبة الجمعة عبر منصة منارة الحرمين أو عبر الموجات الإذاعية (fm) بالتزامن مع خطيب الجمعة بالمسجد الحرام .

الصورة

اقرأ أيضا:

إلقاء قنبلة على المصلين في خطبة الجمعة بمدينة عربية

الكلمات الدلالية:
10 لغات عالمية المسجد الحرام ترجمة الخطبة خطبة الجمعة

مواد ذات صلة

المزيد
الكلية التقنية بالمدينة تفتح باب القبول لبرنامج البكالوريوس

الكلية التقنية بالمدينة تفتح باب القبول لبرنامج البكالوريوس

٠٨:٤٤ م، الأثنين، ٠٥ أكتوبر ٢٠١٥
«أمن الحج» يُعيد أكثر من 120 ألف مقيم لا يحملون تصاريح

«أمن الحج» يُعيد أكثر من 120 ألف مقيم لا يحملون تصاريح

٠٥:٢٤ م، السبت، ١٩ أغسطس ٢٠١٧
كيف تُحدّث معلومات جوازات أفراد الأسرة أو العمالة المنزلیة عبر منصة «أبشر»؟

كيف تُحدّث معلومات جوازات أفراد الأسرة أو العمالة المنزلیة عبر منصة «أبشر»؟

٠٤:١٣ م، الأربعاء، ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢
سلوك خاطئ يتسبب في حالة تسمم جماعي

سلوك خاطئ يتسبب في حالة تسمم جماعي

٠١:٢٩ ص، الجمعة، ٠١ أبريل ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *