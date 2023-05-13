مشهد مخيف.. طيار أمريكي يحطم طائرته عمدا وعقوبة موجعة في انتظاره (فيديو)

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ينتظر طيار أمريكي احتمالية عقوبة السجن حتى 20 عامًا، بعدما تسبب طوعًا بتحطم طائرته عقب هروبه منها خلال رحلة جوية.

طيار يحطم طائرته:

وقام الطيار بنشر مقطعاً مصوراً عن الحادثة عبر الإنترنت، وفق ما أعلنت السلطات الأميركية، الخميس الماضي.

وذكرت “فرانس برس”، أن الطيار ظهر في المقطع المصور الذي شوهد ما يقرب من 3 ملايين مرة ويحمل عنوان “حطمت طائرتي”، وهو يصور نفسه خلال الرحلة فوق كاليفورنيا في نوفمبر 2021.

ويظهر الطيار، وكأنه يواجه مشكلة فنية أثناء الرحلة، قبل أن يقذف نفسه إلى خارج الطائرة حاملاً عصا سيلفي في يده، ثم يهبط بالمظلة في الطبيعة.

مشهد مخيف:

وفي مشهد مهيب التقطته كاميرات موضوعة في الطائرة، يبيّن الفيديو تحطم الطائرة في غابة لوس بادريس الوطنية.

كما يظهر الطيار في المقطع وهو يشق طريقه بين الأحراج ويجتاز تلالاً في ما يشبه الكفاح للعودة إلى العالم الحضري، حيث يقول في المقطع إنه عطشان وتائه في الغابة.

مصرع 3 طيارين أمريكيين:

وقبل أسابيع، أعلن الجيش الأمريكي مصرع 3 طيارين في تحطم طائرتين هليكوبتر هجوميتين خلال مشاركتهما في تدريبات عسكرية في ولاية آلاسكا، في ثاني حادث من نوعه بأقل من شهر، بحسب وكالة “أسوشيتد برس”.

وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أن ثلاثة طيارين لقوا مصرعهم في تحطم الطائرتين من طراز أباتشي في وسط ألاسكا، وفقًا لمسؤولين عسكريين.

وقالت المتحدثة باسم الجيش، الكابتن مولي تريس، إن ثلاثة من الأشخاص الأربعة الذين كانوا في المروحيات قتلوا. وقالت تريس إن الناجي الوحيد نُقل إلى المستشفى، وفقا للصحيفة.

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