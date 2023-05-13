توقعات بوصول درجات الحرارة إلى 45 مئوية حتى نهاية الأسبوع

تواصل- فريق التحرير:

توقع خبير الطقس، حسن كراني، تحرك الكتلة الساخنة إلى عدة مناطق بالمملكة.

45 درجة مئوية بسبب الكتلة الساخنة:

وكتب “كراني” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:عظمى قد تتخطى٤٥ مئوية حتى يوم الإثنين، يستمر تمركز الكتلة الساخنة على القطاع الغربي”.

وأوضح كراني :”بعدها تتحرك للمناطق الداخلية حتى نهاية الأسبوع، عظمى متوقعة ما بين(٤٢-٤٦ مئوي) على الغربية، الوسطى، الشرقية، الشمالية الشرقية.

كما توقع معودة السحب على الشمال ،الوسط،الغرب،طقس مغبر، هطول رعدي على المرتفعات.

جازان وعسير:

وقبل ساعات توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم السبت – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة.

ونوه أيضا إلى زخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة.

رياح نشطة على المدينة ومكة:

في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة على الأجزاء الساحلية منها.

أمطار متوسطة:

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم ، من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، وتدنٍ في مدى الرؤية ، على محافظات أبوعريش ، وأحد المسارحة ، والطوال ، وصامطة ، وصبيا ، وضمد ، ومركز الفطيحة ، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

اقرأ أيضا:

تعرف على درجات الحرارة العظمى والصغرى المسجلة اليوم بالمملكة