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ما حكم صلاة المرأة “الظهر” يوم الجمعة قبل أن تقام الخطبة في المسجد؟
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ما حكم صلاة المرأة “الظهر” يوم الجمعة قبل أن تقام الخطبة في المسجد؟

ما حكم صلاة المرأة “الظهر” يوم الجمعة قبل أن تقام الخطبة في المسجد؟

ما حكم صلاة المرأة “الظهر” يوم الجمعة قبل أن تقام الخطبة في المسجد؟
١١:٥٥:٢١ ص، السبت، ٢٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أجاب الشيخ سعد الخثلان رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية والمدرس في الحرمين الشريفين على سؤال يقول :” هل يجوز للمرأة أن تصلي الظهر يوم الجمعة قبل أن تقام الخطبة في المسجد؟”.

صلاة المرأة للظهر يوم الجمعة:

وقال الشيخ الخثلان: “المرأة لا تجب عليها الجمعة، وإذا صلّت في البيت تصليها ظهرا، وتأخذ أحكام صلاة الظهر”.

وأوضح الخثلان :” أنه حينما يدخل وقت الظهر عليها أن تصلي، وليس لها أي ارتباط بخطبة الجمعة”.

ذكر قبل النوم يعطي قائله نشاطًا وقوة:

وفي وقت سابق أوضح الخثلان في مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، أن السيدة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وزوجة الإمام على بن أبي طالب رضي الله عنه، أتت إلى أبيها عليه الصلاة والسلام، تطلب منه خادمًا.

وبين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها ولعلي: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من الخادم، تسبحا الله ثلاثًا وثلاثين، وتحمدانه ثلاثًا وثلاثين، وتكبران الله أربعًا وثلاثين.

وأشار إلى أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على استحباب هذا الذكر قبل النوم، تسبيحًا وتحميدًا وتكبيرًا، مبينًا أن العلاقة بين طلب الخادم وبين التسبيح بهذه الطريقة تكمن في أن من أتي بهذا الذكر قبل النوم يعطيه الله تعالى نشاطًا وقوة في نهاره تغنيه عن الخادم.

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أداء صلاة الظهر الخثلان خطبة الجمعة صلاة المرأة يوم الجمعة

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