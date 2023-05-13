تزيد الوزن وتدمر الأسنان.. تجنب 6 مشروبات للتغلب على موجات الحر

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تمتلئ المشروبات مثل المشروبات الغازية والكولا والعصائر المصنعة بالسكر.

وتزيد هذه المشروبات من الضغط على الجسم للحفاظ على توازن مستويات الطاقة.

وتسبب المشروبات السكرية غالبًا في زيادة الوزن وتسوس الأسنان وزيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

6 مشروبات للتغلب على الجفاف:

نصح خبراء بضرورة عدد من المشروبات لمواجهة الجفاف والتغلب على موجات الحر منها:

1-تجنب شرب المشروبات الساخنة: مثل الشاي والقهوة خلال فصل الصيف لأنها ستزيد الحرارة على معدتك وتزيد من درجة حرارة جسمك.

تحتوي عصائر الفاكهة المعالجة على سكر ثقيل وتسبب ارتفاعًا مفاجئًا في مستويات السكر في الدم ، مما يؤدي إلى مشاكل صحية مثل مرض السكري.

2- مشروبات الطاقة:تحتوي على مستويات عالية من الكافيين، حيث تستنفد كل الطاقة من جسمك عندما ترتفع درجة الحرارة.

3- المشروبات الرياضية: تؤدي المستويات العالية من السكر والإلكتروليتات إلى جفاف الجسم وتسبب مشاكل صحية أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم وتلف الكلى.

ويوصي خبراء الصحة باختيار الماء البارد العادي أو ماء جوز الهند أو عصائر الفاكهة الطبيعية التي تحتوي على نسبة منخفضة من السكر وتوفر العناصر الغذائية الضرورية.

4- المشروبات الغازية: تجنب المشروبات الغازية والصودا لأنها مليئة بالسكر والكافيين والمحليات الصناعية.

5- عصائر الفاكهة السكرية: تحتوي عصائر الفاكهة المعالجة على سكر ثقيل وتسبب ارتفاعًا مفاجئًا في مستويات السكر في الدم.

6- اللبن المخفوق: يمكن أن تسبب المشروبات التي تحتوي على الحليب مثل اللبن المخفوق مشاكل في الجهاز الهضمي وتؤدي إلى الانتفاخ وعدم الراحة.

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