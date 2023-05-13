السبت، ٢٣ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٣ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
ما حكم صلاة المرأة “الظهر” يوم الجمعة قبل أن تقام الخطبة في المسجد؟
توقعات بوصول درجات الحرارة إلى 45 مئوية حتى نهاية الأسبوع
تزيد الوزن وتدمر الأسنان.. تجنب 6 مشروبات للتغلب على موجات الحر
بقوة وحزم لقطع دابر المخدرات.. تفاصيل خطة الداخلية للقضاء على السموم وتجارها
تحذير عاجل من قنصلية المملكة لمواطنيها في إسطنبول
مع قدوم الصيف.. فوائد مذهلة لـ “الكنتالوب” تحميك من أمراض خطيرة

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

بقوة وحزم لقطع دابر المخدرات.. تفاصيل خطة الداخلية للقضاء على السموم وتجارها

بقوة وحزم لقطع دابر المخدرات.. تفاصيل خطة الداخلية للقضاء على السموم وتجارها

بقوة وحزم لقطع دابر المخدرات.. تفاصيل خطة الداخلية للقضاء على السموم وتجارها
١١:١٠:٤٨ ص، السبت، ٢٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٣ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

في الوقت الحاضر تشن حكومة المملكة حملات متوالية للقضاء على المخدرات بأشكالها كافة.

واستمراراً لهذه الحملات المباركة فقد بدأ حالياً تنظيم حملة وطنية أمنية لمكافحة المخدرات بكل أشكالها.

الصورة

حمل الحرب على المخدرات:

وبدأت الحملة مباشرة أعمالها في جميع مناطق ومحافظات المملكة وذلك توجيه وبمتابعة وإشراف من قبل ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- .

وشددت المملكة الحرب على المخدرات وملاحقة المروِّجين والمهرِّبين والمتعاطين.

وفي تفاصيل الخطة بحسب ما ذكرته “الرياض”، فقد تم تشكيل فرق أمنية وإعلامية وتوعوية للقيام بهذه الحملة من قبل وزارة الداخلية ووزارة الإعلام والجهات ذات العلاقة بالقيام بـ :

-جولات تفتيشية في الطرق والتجمعات والاستراحات والأماكن المشبوهة.

– تفتيش قائدي السيارات للبحث عن الممنوعات.

– يشمل التفتيش ملاحقة أي نشاط غير متزن ومؤثِّر على المجتمع.

الصورة

حملة الداخلية:

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الحملة سوف تنفذ بكل قوة وحزم ومراقبة كل من يحاول بث هذه السموم.

وطالبت المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن الأشخاص المشتبه فيهم حتى تتم ملاحقتهم وفقاً للقانون.

كما حذَّرت الداخلية وعبر إمارات المناطق بأن آفة المخدرات وهذه السموم تعرض حياة الأبناء للخطر، بل وتعرّض الشباب للضياع.

وطالبت أيضا بالعمل على تنفيذ هذه الحملة وتطبيق التعليمات أثناء الحملة باعتبارها واجباً دينياً ووطنياً يحافظ على سلامة شباب الوطن وأمنه.

وحذَّرت الجهات الأمنية أن هناك ضوابط وإجراءات لتفتيش المركبات والبحث عن أي تجاوزات مثل حمل أي سلاح أو سكاكين أو عصي.

الصورة

 

الكلمات الدلالية:
آفة المخدرات إمارات المناطق الحرب على المخدرات القوات الأمنية تجار السموم خطة الداخلية وزارة الداخلية ولي العهد

مواد ذات صلة

المزيد
«المسند» يتوقع اقتراب موسم «الصفري».. احذروا «الحمى والإنفلونزا»

«المسند» يتوقع اقتراب موسم «الصفري».. احذروا «الحمى والإنفلونزا»

٠٦:٣١ م، الأربعاء، ١٩ سبتمبر ٢٠١٨
حساب المواطن: رصد 6 مستفيدين يتحصلون على الدعم من عامين.. وكل منهم يملك 79 عقارًا (فيديو)

حساب المواطن: رصد 6 مستفيدين يتحصلون على الدعم من عامين.. وكل منهم يملك 79 عقارًا (فيديو)

٠٣:٣٨ م، الأربعاء، ١٠ أغسطس ٢٠٢٢
الدجاج وجبة شهية.. احذر 4 أجزاء بها مرض قاتل

الدجاج وجبة شهية.. احذر 4 أجزاء بها مرض قاتل

٠٦:٢٠ م، الخميس، ١٦ فبراير ٢٠٢٣
العريفي يدعو للتبليغ عن «الظواهر المريبة».. والترفُّع عن الخلافات

العريفي يدعو للتبليغ عن «الظواهر المريبة».. والترفُّع عن الخلافات

٠٦:١١ م، السبت، ٠٣ أكتوبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *