بقوة وحزم لقطع دابر المخدرات.. تفاصيل خطة الداخلية للقضاء على السموم وتجارها

تواصل- فريق التحرير:

في الوقت الحاضر تشن حكومة المملكة حملات متوالية للقضاء على المخدرات بأشكالها كافة.

واستمراراً لهذه الحملات المباركة فقد بدأ حالياً تنظيم حملة وطنية أمنية لمكافحة المخدرات بكل أشكالها.

حمل الحرب على المخدرات:

وبدأت الحملة مباشرة أعمالها في جميع مناطق ومحافظات المملكة وذلك توجيه وبمتابعة وإشراف من قبل ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- .

وشددت المملكة الحرب على المخدرات وملاحقة المروِّجين والمهرِّبين والمتعاطين.

وفي تفاصيل الخطة بحسب ما ذكرته “الرياض”، فقد تم تشكيل فرق أمنية وإعلامية وتوعوية للقيام بهذه الحملة من قبل وزارة الداخلية ووزارة الإعلام والجهات ذات العلاقة بالقيام بـ :

-جولات تفتيشية في الطرق والتجمعات والاستراحات والأماكن المشبوهة.

– تفتيش قائدي السيارات للبحث عن الممنوعات.

– يشمل التفتيش ملاحقة أي نشاط غير متزن ومؤثِّر على المجتمع.

حملة الداخلية:

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الحملة سوف تنفذ بكل قوة وحزم ومراقبة كل من يحاول بث هذه السموم.

وطالبت المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن الأشخاص المشتبه فيهم حتى تتم ملاحقتهم وفقاً للقانون.

كما حذَّرت الداخلية وعبر إمارات المناطق بأن آفة المخدرات وهذه السموم تعرض حياة الأبناء للخطر، بل وتعرّض الشباب للضياع.

وطالبت أيضا بالعمل على تنفيذ هذه الحملة وتطبيق التعليمات أثناء الحملة باعتبارها واجباً دينياً ووطنياً يحافظ على سلامة شباب الوطن وأمنه.

وحذَّرت الجهات الأمنية أن هناك ضوابط وإجراءات لتفتيش المركبات والبحث عن أي تجاوزات مثل حمل أي سلاح أو سكاكين أو عصي.