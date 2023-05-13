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تحذير عاجل من قنصلية المملكة لمواطنيها في إسطنبول
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تحذير عاجل من قنصلية المملكة لمواطنيها في إسطنبول

تحذير عاجل من قنصلية المملكة لمواطنيها في إسطنبول

تحذير عاجل من قنصلية المملكة لمواطنيها في إسطنبول
١٠:٤٤:٥١ ص، السبت، ٢٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

طالبت قنصلية المملكة في إسطنبول المواطنين بأخذ الحيطة والحذر عند الخروج أو التجول.

قنصلية المملكة في إسطنبول:

وشددت القنصلية على أهمية حمل الأوراق الثبوتية الأصلية وتجنب الأماكن المزدحمة والبعد عن مراكز الاقتراع.

يأتي هذا تزامنا مع انتخابات تركيا ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين هم: الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، وزعيم المعارضة كمال كليتشدار أوغلو، ومرشح حزب البلد محرم إنجه- الذي انسحب مؤخرا-، ومرشح تحالف الأجداد سنان أوجان.

الانتخابات التركية:

وتقام الانتخابات البرلمانية والرئاسية التركية في الداخل غدا الأحد 14 مايو.

ويوجد حوالي 6.5 مليون مواطن تركي يعيشون في الخارج، من بينهم أكثر من 5.5 مليون يعيشون في دول أوروبا الغربية.

كما يوجد من بينهم 3.4 مليون مؤهل للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.

وتتصدر ألمانيا قائمة الدول في عدد الناخبين وتليها فرنسا وهولندا وبلجيكا.

ومن المعروف أن الجالية التركية في النمسا من أكبر الجاليات الأجنبية في البلاد ويقارب عددها 250 ألف نسمة.

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الكلمات الدلالية:
إسطنبول الانتخابات التركية انتخبابات تركيا رجب طيب أردوغان قنصلية المملكة كليتشدار أوغلو محرم إنجه

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