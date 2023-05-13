مع قدوم الصيف.. فوائد مذهلة لـ “الكنتالوب” تحميك من أمراض خطيرة

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يعرف “الكنتالوب” باسم البطيخ الأصفر، حيث يعد جزءًا من أنواع الشمام, وهو غني بالماء، والذي يساعد في محاربة حر الصيف وحمايتك من الإصابة بالجفاف.

أبرز فوائد الكنتالوب:

1-التقليل من خطر الإصابة بالسرطان: وبالأخص البروستاتا، حيث يعمل البيتا كاروتين على كبح الخلايا السرطانية وإعاقة نموها في الجسم.

2- ترطيب الجسم وحمايته من الجفاف: لأنه يمتاز بغناه بالماء، وهذا يعني أنه يلعب دورًا كبيرًا في ترطيب الجسم وحمايته من الإصابة بالجفاف خلال أيام الصيف الحارة.

3- التقليل من خطر الإصابة بالالتهابات.

4- حماية البشرة من التجاعيد وترطيبها.

5- مساعدة الجسم على زيادة امتصاص الحديد.

6- زيادة إنتاج الكولاجين في الجسم.

7- ترطيب الشعر وتعزيز صحته وحثه على النمو.

8- حماية العينين: لأنه يحتوي على مادة مضادة للأكسدة تساعد في حماية العينين وتعزيز صحتهما.

9- الحماية من الربو: تشمل فوائد الكنتالوب الحماية من الإصابة بنوبات الربو، وذلك بسبب المغذيات الموجودة فيه، والتي من وأهمها البيتا كاروتين، وفيتامين ج، حيث وجد أن الأشخاص الذين يتناولون هذه الأطعمة يعانون من نوبات ربو أقل مقارنة بغيرهم.

10- خفض ضغط الدم المرتفع: يحتوي الكنتالوب على عدد من الفيتامينات والمعادن الضرورية لتنظيم مستوى ضغط الدم في الجسم.

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