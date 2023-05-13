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تسلل إلكتروني غير مسبوق..  استهداف بيانات 237 ألفا من موظفي الحكومة الأمريكية
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تسلل إلكتروني غير مسبوق..  استهداف بيانات 237 ألفا من موظفي الحكومة الأمريكية

تسلل إلكتروني غير مسبوق..  استهداف بيانات 237 ألفا من موظفي الحكومة الأمريكية

تسلل إلكتروني غير مسبوق..  استهداف بيانات 237 ألفا من موظفي الحكومة الأمريكية
٠٩:٣٦:٣١ ص، السبت، ٢٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

نقلت وسائل إعلام عن مصادر مطلعة أن عملية تسلل إلكتروني استهدفت وزارة النقل الأمريكية، والتي تسببت في الكشف عن المعلومات الشخصية لما يصل إلى 237 ألفا من موظفي الحكومة الاتحادية الحاليين والسابقين.

تسلل إلكتروني:

واستهدف التسلل أنظمة معالجة مستحقات برنامج (ترانسرف) للنقل الذي يسدد بعض تكاليف انتقالات موظفي الحكومة. ولم يتضح إن كان أي من المعلومات الشخصية للموظفين قد استخدم لأغراض إجرامية.

وكانت وزارة النقل، قد أخطرت أمس الجمعة الكونجرس في رسالة بريد إلكتروني أن تحقيقها الأولي في اختراق البيانات خلص إلى أن “التسلل اقتصر على أنظمة معينة في الوزارة تستخدم في مهام إدارية، مثل معالجة مستحقات انتقالات الموظفين”.

وكشفت الوزارة في بيان لها  أن التسلل لم يؤثر على أي من أنظمة سلامة للنقل. ولم تذكر الجهة التي قد تكون مسؤولة عن التسلل.

وأوضحت أنها تحقق في الأمر ومنعت الوصول إلى نظام مستحقات الانتقالات لحين تأمينه وتشغيل النظام بعد حمايته.

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الاف الموظفين الكونجرس المعلومات الشخصية تسلل إلكتروني سرقة البيانات وزارة النقل الأمريكية

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