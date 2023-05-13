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إلقاء قنبلة على المصلين في خطبة الجمعة بمدينة عربية
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إلقاء قنبلة على المصلين في خطبة الجمعة بمدينة عربية

إلقاء قنبلة على المصلين في خطبة الجمعة بمدينة عربية

إلقاء قنبلة على المصلين في خطبة الجمعة بمدينة عربية
٠٩:١٩:٣٣ ص، السبت، ٢٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تعرضت قرية “المنصورة” بمديرية “القريشية” في محافظة البيضاء وسط اليمن لعمل إجرامي.

إلقاء قنبلة على المصلين:

وأسفر الحادث عن مقتل أربعة أشخاص، وأصيب 13 آخرون، أمس الجمعة، في عملية إطلاق رصاص وإلقاء قنبلة على المصلين داخل المسجد.

ونقلت وسائل إعلام يمنية عن مصادر محلية أن مسلحا من قبيلة “آل العرامي” قام بإطلاق الرصاص الحي على المصلين داخل مسجد القرية أثناء صلاة الجمعة.

وأوضحت أنه قام أيضا بإلقاء قنبلة يدوية عليهم، ما أسفر عن مقتل أربعة وإصابة حوالي ثلاثة عشر شخصا آخرين من أهالي” آل مسعود” بجروح متفاوتة قبل أن يتم قتله من قبل أهالي القرية.

وكشفت المعلومات الأولية أن الحادثة على خلفية قضية قتل قديمة تعود إلى قبل خمس سنوات حيث قتل شقيق الجاني برصاص أحد أبناء قبيلة آل مسعود “، والذي سجن على إثرها القاتل غير أنه لم يتم فيها القصاص.

ويتهم الجاني العرامي أبناء قبيلة” آل مسعود” بعرقلة تنفيذ حكم القصاص عبر تقديم الرشاوي واستخدام النفوذ ما دفعة إلى الانتقام بهذه الطريقة الوحشية.

وقد قوبلت الحادثة باستهجان شعبي واسع في المحافظة الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي منذ سنوات.

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الكلمات الدلالية:
إلقاء قنبلة المصلين اليمن صلاة الجمعة قرية المنصورة محافظة البيضاء مديرية القريشية

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