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توقعات طقس اليوم: زخات من البرد ورياح نشطة على 12 منطقة
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توقعات طقس اليوم: زخات من البرد ورياح نشطة على 12 منطقة

توقعات طقس اليوم: زخات من البرد ورياح نشطة على 12 منطقة

توقعات طقس اليوم: زخات من البرد ورياح نشطة على 12 منطقة
٠٩:١٢:١٩ ص، السبت، ٢٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم السبت – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة.

جازان وعسير:

ونوه أيضا إلى زخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة.

رياح نشطة على المدينة ومكة:

في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة على الأجزاء الساحلية منها.

أمطار متوسطة:

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم ، من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، وتدنٍ في مدى الرؤية ، على محافظات أبوعريش ، وأحد المسارحة ، والطوال ، وصامطة ، وصبيا ، وضمد ، ومركز الفطيحة ، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

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