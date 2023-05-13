الأيام القادمة.. تحذيرات من رياح وأتربة وأمطار رعدية على مناطق المملكة

تواصل – فريق التحرير:

تُشير آخر الخرائط الجوية توقعات باقتراب كتلة هوائية معتدلة الحرارة نحو الحوض الشرقي للبحر الأبيض المُتوسط.

نشاط للرياح و الأتربة والغبار

وحسب “طقس العرب”، فإن الحالة مُرافقة لامتداد مرتفع جوي سطحي،

بحيث تنشط الرياح و تُثير الأتربة و الغبار على عدة مناطق.

أمطار رعدية على مُرتفعات جازان وعسير

ومن المتوقع أن تبقى الفرصة مُهيأة فترة ما بعد الظهر والمساء من يوم السبت،

لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مُرتفعات شرق جازان وعسير وتطال بعض مُرتفعات الباحة.

اقرأ أيضًا:

“الحصيني” يُحذر من طقس سادس منازل الربيع: رياح وأمطار وأجواء حارة

وتنشط الرياح الشمالية الغربية على أجزاء عِدّة من شمال المملكة، إضافة إلى شمال الوسطى مثيرة الأتربة و الغبار.

رياح وأتربة وغبار على العاصمة الرياض

أما يوم الأحد، فتنشط الرياح الشمالية الشرقية على أجزاء مُختلفة من شرق و وسط المملكة و ونثير الأتربة و الغبار بما فيها العاصمة الرياض.

أمطار ورياح وبرد على مكة و 4 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس توقع المركز الوطني للأرصاد بأنه يتوقع سماء غائمة جزئيًا،

وذلك مع نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

اقرأ أيضًا:

توقعات “الأرصاد”: أمطار ورياح وبرد على مكة و4 مناطق

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة،

وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة.

الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر

في الوقت نفسه، دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية،

مشددًا على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول.

اقرأ أيضًا:

خبير طقس يُحذر من التقلبات الجوية هذه الأيام: أمطار ورياح وارتفاع الحرارة