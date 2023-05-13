بعد الإفراج عنه.. عمران خان يكشف الطريقة الوحيدة لاستقرار باكستان

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في أول تصريح له بعد إطلاق سراحه، كشف رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان أن المحكمة العليا منحته إفراجا بكفالة في جميع القضايا المرفوعة ضده.

الطريقة الوحيدة لتحقيق الاستقرار في باكستان

وأوضح عمران خان، أن الطريقة الوحيدة لتحقيق الاستقرار في باكستان تتلخص في إجراء الانتخابات، مؤكدُا أن الانتخابات هي الطريقة الوحيدة لتحقيق الاستقرار في باكستان.

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وقبل أيام، عمران خان أصدر بيانًا مصورًا يدعي فيه أن السلطات لا تسمح بالإفراج عنه، مبينًا أنه “مخطوف”يدعو أنصاره للاستعداد للاحتجاجات.

المحكمة العليا تقضي ببطلان اعتقال عمران خان

فيما قضت المحكمة العليا في باكستان، ببطلان اعتقال “عمران خان” وتطلب إطلاق سراحه فورًا، محذرة إياه بأن يتحمل مسؤولياته السياسية تجاه الاضطرابات الحالية.

اللقطات الأولى لخان بعد الإفراج عنه

فيما تداول نشاطاء على مواقع التواصل، مقطع فيديو يظهر اللقطات الأولى لخان بعد الإفراج عنه بكفالة لمدة أسبوعين على خلفية قضية الفساد المتهم بها بعد أن أشعل اعتقاله احتجاجات دامية في باكستان.

اللقطات الأولى لرئيس الوزراء السابق عمران خان بعد الإفراج عنه بكفالة لمدة أسبوعين على خلفية قضية الفساد المتهم بها بعد أن أشعل اعتقاله احتجاجات دامية في #باكستان pic.twitter.com/DF14NrUyVC — TRT عربي (@TRTArabi) May 12, 2023

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ورغم اعتقالات العديد من أنصار رئيس الوزراء الباكستاني السابق، إلا أن الاحتجاجات في باكستان تتوسع وقد أصبحت أكبر وأكثر عنفًا.