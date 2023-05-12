رابط التقديم.. مجلس الضمان الصحي يوفر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات

تواصل – فريق التحرير:

أعلن مجلس الضمان الصحي توفر وظائف شاغرة للمواطنين من حملة البكالوريوس بمدينة الرياض، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* الوظائف الشاغرة:

1- محلل الميزانية.

2- محلل أول تنمية الموارد.

3- مسؤول التمكين والتصنيف.

4- قائد فريق التمكين والتصنيف.

5- مسؤول أول التمكين والتصنيف.

طريقة التقديم على وظائف مجلس الضمان الصحي:

– ترسل السيرة الذاتية على البريد التالي:

( jobs@cchi.gov.sa )

– مع كتابة المسمى الوظيفي (باللغة الإنجليزية) في عنوان البريد:

في الوقت نفسه، كشفت وزارة الموارد البشرية عن آلية التسجيل في الضمان الاجتماعي لمن تنطبق عليهم الشروط.

وأوضحت خدمة “العناية بالمستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”، أن التسجيل متاح لجميع الأفراد والأسر التي تنطبق عليهم شروط الاستحقاق.

وأكدت أن الضمان الاجتماعي يستفيد منه ذوو الإعاقات، والأرامل ذوات الأيتام، والأيتام، ممن لا تتوفر لديهم وثائق إثبات الجنسية السعودية ولديهم بطاقات تنقل، وذلك وفقًا للشروط التي تبينها لائحة الضمان الاجتماعي.