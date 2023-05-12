الجمعة، ٢٢ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٢ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
رابط التقديم.. مجلس الضمان الصحي يوفر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات
إنجاز جديد.. جامعة الملك خالد تحصد الميداليتين الذهبية والفضية في المعرض الدولي للاختراعات
مفاجأة كبرى.. السجن عقوبة التدخين أمام الأطفال أو إرسالهم لشراء السجائر بالمملكة
بمشاركة مختصين.. “سدايا” تناقش أثر الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات
بالفيديو.. مكافحة المخدرات تقبض على شخص روج مخدر الشبو بالشرقية
النفط يتراجع عند التسوية ويسجل أكبر سلسلة خسائر

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

رابط التقديم.. مجلس الضمان الصحي يوفر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات

رابط التقديم.. مجلس الضمان الصحي يوفر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات

رابط التقديم.. مجلس الضمان الصحي يوفر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات
٠٢:٤٠:٢٤ ص، السبت، ٢٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٣ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن مجلس الضمان الصحي توفر وظائف شاغرة للمواطنين من حملة البكالوريوس بمدينة الرياض، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* الوظائف الشاغرة:

1- محلل الميزانية.

2- محلل أول تنمية الموارد.

3- مسؤول التمكين والتصنيف.

4- قائد فريق التمكين والتصنيف.

5- مسؤول أول التمكين والتصنيف.

طريقة التقديم على وظائف مجلس الضمان الصحي:

– ترسل السيرة الذاتية على البريد التالي:

( jobs@cchi.gov.sa )

– مع كتابة المسمى الوظيفي (باللغة الإنجليزية) في عنوان البريد:

في الوقت نفسه، كشفت وزارة الموارد البشرية عن آلية التسجيل في الضمان الاجتماعي لمن تنطبق عليهم الشروط.

وأوضحت خدمة “العناية بالمستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”، أن التسجيل متاح لجميع الأفراد والأسر التي تنطبق عليهم شروط الاستحقاق.

وأكدت أن الضمان الاجتماعي يستفيد منه ذوو الإعاقات، والأرامل ذوات الأيتام، والأيتام، ممن لا تتوفر لديهم وثائق إثبات الجنسية السعودية ولديهم بطاقات تنقل، وذلك وفقًا للشروط التي تبينها لائحة الضمان الاجتماعي.

الكلمات الدلالية:
الرياض الموارد البشرية حملة البكالوريوس مجلس الضمان الصحي وظائف حالية وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
بالصور.. «حافظ» تختتم مسابقة السيرة النبوية بوادي حلي

بالصور.. «حافظ» تختتم مسابقة السيرة النبوية بوادي حلي

٠٩:١٢ م، الثلاثاء، ١٢ مايو ٢٠١٥
مفاجأة.. الجيش الأمريكي يُوقف أسطوله بالكامل من هذه الطائرات بسبب خلل فادح

مفاجأة.. الجيش الأمريكي يُوقف أسطوله بالكامل من هذه الطائرات بسبب خلل فادح

٠٨:٣٨ ص، الأربعاء، ٣١ أغسطس ٢٠٢٢
مدرسة بريطانية تمنع طلابها من صيام رمضان

مدرسة بريطانية تمنع طلابها من صيام رمضان

٠٣:١١ م، السبت، ١٣ يونيو ٢٠١٥
خلال نوفمبر.. «التأمينات» تدعم 558 منشأة وتُنفذ 9500 زيارة لمراقبة الالتزام التأميني

خلال نوفمبر.. «التأمينات» تدعم 558 منشأة وتُنفذ 9500 زيارة لمراقبة الالتزام التأميني

٠٣:٤١ م، الأربعاء، ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *