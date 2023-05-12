إنجاز جديد.. جامعة الملك خالد تحصد الميداليتين الذهبية والفضية في المعرض الدولي للاختراعات

تواصل – واس:

حققت جامعة الملك خالد الميداليتين الذهبية والفضية خلال مشاركتها في المعرض الدولي للاختراعات والابتكارات والتقنية “ITEX 23”.

المعرض يقام خلال الفترة من 7 إلى 14 مايو الجاري

وأوضحت أن المعرض يقام خلال الفترة من 7 إلى 14 مايو الجاري، بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

الميدالية الذهبية في المعرض

وحصل الطالب حاصل بن محمد الأسمري ماجستير في تخصص الإدارة والإشراف التربوي بالجامعة، على الميدالية الذهبية في المعرض.

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وجاء فوز الطالب الأسمري من خلال مشروع “camel eyes” الذي يهدف إلى رفع مستوى السلامة المرورية على الطرقات السريعة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

الميدالية الفضية في إنتاج مادة أوكسيد الجرافين

كما حقق الطالب نايف بن علي القحطاني بكالوريوس هندسة كهربائية بكلية الهندسة بالجامعة، الميدالية الفضية في المعرض نفسه من خلال مشروع إنتاج مادة أوكسيد الجرافين للمكثفات الفائقة.

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