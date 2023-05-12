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بالفيديو.. مكافحة المخدرات تقبض على شخص روج مخدر الشبو بالشرقية

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بالفيديو.. مكافحة المخدرات تقبض على شخص روج مخدر الشبو بالشرقية

بالفيديو.. مكافحة المخدرات تقبض على شخص روج مخدر الشبو بالشرقية

بالفيديو.. مكافحة المخدرات تقبض على شخص روج مخدر الشبو بالشرقية
٠١:٥٨:٤٥ ص، السبت، ٢٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، أنها تمكنت صباح اليوم، من القبض على شخص روج مخدر الشبو بالمنطقة الشرقية.

وأوضحت أنها قبضت على مواطن بمنطقة الجوف لترويجه مادتي الشبو والحشيش المخدرة وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

 

وأكدت أنها ضبطت بحوزته سلاحان ناريان وذخيرة حية ومبلغ مالي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

ضبط صيدلي مصري روج لأقراص ممنوعة نظاميًا

فيما أثمرت جهود رجال الأمن في إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض القبض على مقيم من الجنسية المصرية.

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وبينت أن المتهم خالف لنظام الإقامة بالعمل لحسابه الخاص امتهن ترويج الأقراص الخاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزته 4578 قرصًا ومبلغ 30,450 ريالًا.

النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

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 وذلك من خلال الاتصال بالأرقام “911” في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و”999″ في بقية مناطق المملكة.

 وعلى رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات “995”، وعبر البريد الإلكتروني، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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أخبار السعودية الرياض الشرقية ضبط مقيم مصري مادة الحشيش مخدر الشبو مكافحة المخدرات

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