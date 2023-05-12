بمشاركة مختصين.. “سدايا” تناقش أثر الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات

تواصل – واس:

نظمت هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” ممثلة بأكاديميتها ورشة عمل حول ابتكارات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وأوضحت أنها ناقشت علاقة ذلك بمجالات الأعمال وذلك بمشاركة عدد من مهندسي واختصاصي الذكاء الاصطناعي في المركز الوطني للذكاء الاصطناعي.

الورشة استعرضت ابتكارات الذكاء الاصطناعي

واستعرضت الورشة أمثلة على الابتكارات التي تتعلق بالذكاء الاصطناعي التوليدي في مجالات تتراوح ما بين:

1 – الذكاء الاصطناعي والتوائم الرقمية.

2 – التحكم في التوربينات القائمة على الذكاء الاصطناعي.

3 – الرسوم البيانية للمعرفة لإدارة الأصول واستخدام نماذج اللغات الكبيرة.

وأكدت أن هذه الورشة تتماشى مع التوجه العام لخبراء الذكاء الاصطناعي التوليدي وسدايا الذين يؤكدون أن الريادة في هذا المجال سيكون لمن يمتلك القواعد والاستراتيجيات الأساسية لتلك التقنيات الابتكارية والتقنية.

معرفة أثر الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات

ولفتت إلى أنها إلى أن الورشة تهدف تزويد مهندسي واختصاصي الذكاء الاصطناعي في المركز الوطني للذكاء الاصطناعي إلى معرفة أثر الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات.

وبينت أن الورشة ناقشت أحدث الابتكارات في قطاع الذكاء الاصطناعي، فضلا عن عرض التوجه الإستراتيجي لشركة سيمنس في الذكاء الاصطناعي.

رفع الوعي وتأهيل الكوادر في الذكاء الاصطناعي

وأشارت إلى أن الورشة تأتي في إطار جهود سدايا في تعزيز التعليم، والتوعية في مجال الذكاء الاصطناعي، ورفع الوعي وتأهيل الكوادر في البيانات والذكاء الاصطناعي.