نصائح عاجلة بعد ضجة إرسال “فيسبوك” طلبات صداقة مجهولة بشكل تلقائي

تواصل – وكالات:

على مدار يومين، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي،بشكاوى من مستخدمي “فيسبوك”، من إرسال طلبات صداقة تلقائيا للأشخاص.

جاء ذلك وسط مخاوف المستخمين من “انتهاك قواعد الخصوصية بعد إرسال طلبات صداقة تلقائيًا غير معلومة السبب.

خلل تقني نتيجة تحديثات

وحسب”سكاي نيوز”، فإن ما حدث هو عبارة عن خلل تقني نتيجة تحديثات، بدأ منذ الساعة 7 مساء الخميس، واشتكى المستخدمون من عدم قدرتهم على الدخول إلى التطبيق، خاصة نسخة المحمول.

ثغرة قد تؤدي لفوضى خطيرة

ونقلت عن خبراء التكنولوجيا وأمن المعلومات، أن التحديثات الدورية التي يقوم بها “فيسبوك” تتسبب في مشاكل تقنية غير مقصودة.

اقرأ أيضًا:

بعد العطل الفني.. كيف تلغي طلبات الصداقة العشوائية في “فيسبوك”؟

ونتيجة ذلك الخلل حدثت عملية إرسال طلبات الصداقة عند بحث مستخدم أو دخوله إلى حساب الصفحة الشخصية لمستخدم آخر.

وكشف الخبراء، أن ما حدث عطل قابل للإصلاح نتيجة التحديثات، مؤكدة أن المنصة ليس من حقها إرسال طلب صداقة بالنيابة عن المستخدم.

خبراء أمن المعلومات يوجهون نصائح هامة

وحذر الخبراء من “ثغرة”، خطيرة قد تسمح بحدوث فوضي تتعلق بمدي أمان المنصة، موجهين عدة نصائح هامة لتفادي هذا الأمر، وهي:

1 – حذف أي شخص لم تكن تعرفه.

2 – عدم محاولة البحث عن أشخاص غير معروفين.

3 – مراجعة الأصدقاء على حسابك الشخصي لمعرفة إذا كنت استقبلت صديقا بالخطأ أم لا.

4 – يجب على الأشخاص الذين تلقوا طلبات صداقة عدم قبولها لعدم الوقوع في مشكلة اختراق الحساب.

5 – ضرورة متابعة تغير اتفاقيات الخصوصية الخاصة باستخدام المنصات بصفة عامة من حين لآخر.

اقرأ أيضًا:

عقوبات ضد فيسبوك” بعد اتهامه بتضليل الآباء بشأن حماية خصوصية الأطفال