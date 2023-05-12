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تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص إضافة الأبناء لدى زوج الأم
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تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص إضافة الأبناء لدى زوج الأم

تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص إضافة الأبناء لدى زوج الأم

تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص إضافة الأبناء لدى زوج الأم
٠١:١٥:٣٠ ص، السبت، ٢٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير: 

كشف حساب المواطن عن معايير إضافة الأبناء كتابع لدى زوج الأم.

وأضافت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر” أنه بإمكانك إضافة الأبناء كتابعين لدى “زوج الأم” بصلة قرابة “تابع معال” وإرفاق المستندات المطلوبة (صك ولاية أو اثبات احتضان).

الدعم الإضافي

وفي إفادة سابقة، أصدر حساب المواطن، توضيحًا مهمًا بشأن استحقاق الدعم الإضافي.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المستفيدين حول ما إذا كانت الحاسبة التقديري تعطي المستحق له مع الدعم أم بدونه؟

 

وأضافت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”: “في حال تم استخدام الحاسبة التقديرية وإدخال البيانات بشكل صحيح سيظهر مبلغ الدعم المستحق شاملاً مبلغ الدعم الاضافي”.

 

وتابعت: “ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية ( من هنا ).

حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

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