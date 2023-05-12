الهلال الأحمر الفلسطيني: ارتفاع عدد الشهداء إلى 33 شهيدًا و115 جريحًا

تواصل – واس:

واصلت طائرات الاحتلال ، قصف عدة مناطق في قطاع غزة، ما أدى إلى ارتفاع عدد الشهداء إلى 33 شهيداً و115 جريحاً، منذ بدء العدوان الثلاثاء الماضي.

انتشال ثلاثة جرحى بينهم أطفال

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أنه تم انتشال ثلاثة جرحى، بينهم أطفال، بعد استهداف قوات الاحتلال لعمارة سكنية في حي الزيتون بمدينة غزة.

طائرات الاحتلال تدمر عشرات المنازل

كما قصفت طائرات الاحتلال منزلاً في دير البلح وسط القطاع وسوته بالأرض، ليرتفع بذلك عدد المنازل التي دمرتها طائرات الاحتلال وإلحاق أضرار جسيمة في عشرات المنازل، نتيجة عمليات القصف المتواصل.

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وفي قلقيلية، أصيب ثلاثة فلسطينيين في بلدة عزون، بعد مواجهات اندلعت في البلدة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال.

الصحة الفلسطينية تدين استهداف مستشفى غزة

ودانت وزارة الصحة الفلسطينية العدوان الذي طال مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة.

وأكدت الصحة الفلسطينية أن أضرارًا جسيمة لحقت بأقسام المستشفى، حيث تسبب القصف في حالة من الهلع والخوف، في صفوف المرضى، وهدد حياتهم بالخطر.

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من جانبها قالت الأطقم الطبية: إن سبعة فلسطينيين أصيبوا بجروح مختلفة، إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في مدينة دير البلح وسط القطاع.

وفي الضفة الغربية، أصيب أربعة فلسطينيين أمس برصاص قوات الاحتلال، بينهم شاب وصفت جروحه بالخطيرة، بعد اقتحام مخيم العروب بمدينة الخليل.

كما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بإصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال عند مدخل مدينة بيت لحم، وصفت جراحه بالخطيرة.

فلسطين تطالب بتوفير الحماية الدولية

وطالب مندوب فلسطين الدائم بجامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإرسال بعثات لحفظ السلام والمراقبة بالأراضي الفلسطينية.

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وطالب السفير العكلوك، المجتمع الدولي بمواقف عملية كما وقف في أماكن أخرى وأن يطبق عقوبات صريحة وواضحة ومقاطعة على الاحتلال الصهيوني.

الجامعة العربية تدين العدوان على الشعب الفلسطيني

كما دان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بشدة العدوان والحصار والجرائم الإسرائيلية واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني.

وعبَّر المجلس – في بيان صدر في ختام جلسته المستأنفة اليوم بشأن العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني – عن التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني.

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وطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، وممارسة الضغط اللازم على إسرائيل “القوة القائمة بالاحتلال” لوقف عدوانها وحصارها المفروض على الشعب الفلسطيني.