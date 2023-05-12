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التقديم ينتهي اليوم.. “أمانة جدة” توفر وظائف شاغرة عبر منصة جدارات

التقديم ينتهي اليوم.. “أمانة جدة” توفر وظائف شاغرة عبر منصة جدارات

التقديم ينتهي اليوم.. “أمانة جدة” توفر وظائف شاغرة عبر منصة جدارات
١٢:١٩:٥٦ ص، السبت، ٢٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت أمانة محافظة جدة والممثلة في بلدية محافظة الكامل عن توفر وظائف شاغرة للرجال من الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام.

وأوضحت أن التقديم على الوظائف ينتهي اليوم السبت، وذلك من خلال التعاقد وفق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بالخدمة المدنية عبر منصة جدارات.

* المسميات الوظيفية:

1 – مهندس مدني (المرتبة الثامنة).

2 – ‏مراقب صحي (المرتبة السابعة).

* الشروط والضوابط العامة:

1 – أن تكون الدرجة العلمية والتخصص مشمولة في الإعلان.

2 – ‏قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على مؤهلات علمية من خارج المملكة.

3 – ‏اجتياز اختبار المهني “تقييم 1” المحدد لمن يحمل درجة البكالوريوس والماجستير للمرتبة السادسة والسابعة والثامنة.

* ملاحظات هامة:

1 – ‏الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ثم التخصصات التربوية.

2 – ‏الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية.

3 – ‏جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطا.

4 – ‏تتم عملية مطابقة بيانات المرشحين من خلال إجراء المقابلات الشخصية وفي حال اختلاف البيانات او عدم اجتياز المقابلة الشخصية سوف يتم استبعاد المرشح.

* طريقة التقديم:

بدأ التقديم من يوم الثلاثاء الماضي 1444/10/19هـ (الموافق 2023/5/9م) من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا) ويستمر حتى اليوم السبت 1444/10/23هـ (الموافق 2023/5/13م).

للاطلاع على التفاصيل (اضغط هنا)

المصدر: (اضغط هنا)

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أخبار السعودية أمانة جدة فرص عمل محافظة الكامل منصة جدارات نظام التعاقد وظائف خالة وظائف شاغرة

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