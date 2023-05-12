تحذير مهم.. تويوتا تعلن تسرب بيانات سيارات أكثر من مليوني عميل

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أعلنت شركة “تويوتا” أن قاعدة بيانات جميع عملائها تقريبًا على الخدمات السحابية كانت متاحة للاستخدام العام لمدة عقد من الزمن بسبب خطأ بشري.

وأوضحت صانعة السيارات اليابانية، أن بيانات السيارات الخاصة بنحو 2.15 مليون مستخدم تُركت متاحة للجمهور في اليابان لنحو عقد من نوفمبر 2013 إلى السابع عشر من أبريل الماضي، بسبب خطأ بشري في إعدادات منصات الخدمات السحابية.

السيارات اليابانية

وقالت “تويوتا” إن العملاء المتأثرين يشملون المشتركين في خدمة شبكة “تي كونكت T-Connect” من بداية عام 2012، كما تأثر مستخدمو خدمة “جي لينك G-Link” والمخصصة لمالكي سيارات “لكزس” الفاخرة والتي توفر ميزات مثل الدعم في حالات الطوارئ.

وبحسب البيان، يمكن أن تشمل البيانات تفاصيل مثل مواقع السيارات والأرقام التعريفية لأجهزتها، لكن لم ترد تقارير عن استخدامات ضارة للبيانات.

وشهدت اليابان مؤخرًا تسريبات كبيرة للبيانات الشخصية، ففي مارس الماضي، أعلنت شركة الاتصالات “إن تي تي دوكومو NTT DoCoMo” تسرب بيانات نحو 5.29 مليون عميل.

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