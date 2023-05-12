احرص عليه.. الخثلان: هذا الذكر قبل النوم يُغنيك عن الخادم

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كشف رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، وأستاذ الشريعة، الشيخ سعد الخثلان، عن ذكر من الأذكار المسنونة يغني صاحبه عن الاستعانة بخادم.

فاطمة تطلب خادم والنبي يرد عليها

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، أن السيدة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وزوجة الإمام على بن أبي طالب رضي الله عنه، أتت إلى أبيها عليه الصلاة والسلام، تطلب منه خادمًا.

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وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان عنده سبي، وفاطمة تريد واحدة من السبي تخدمها، واشتكت ما تجد من أعمال المنزل ومشقتها.

التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 34

وبين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها ولعلي: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من الخادم، تسبحا الله ثلاثًا وثلاثين، وتحمدانه ثلاثًا وثلاثين، وتكبران الله أربعًا وثلاثين.

ذكر قبل النوم يعطي قائله نشاطًا وقوة

وأشار على أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على استحباب هذا الذكر قبل النوم، تسبيحًا وتحميدًا وتكبيرًا، مبينًا أن العلاقة بين طلب الخادم وبين التسبيح بهذه الطريقة تكمن في أن من أتي بهذا الذكر قبل النوم يعطيه الله تعالى نشاطًا وقوة في نهاره تغنيه عن الخادم.