بدون الذهاب للطبيب .. 5 خطوات لتخفيف ألم الأسنان في المنزل

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كشف “إنفوجرافا” عن 5 خطوات بسيطة يمكن اللجوء إليها في المنزل لتخفيف آلام الأسنان.

5 خطوات

وأوضح أنه يمكن اتباع الخطوات التالية وهي :

1- الثلج

قد يساعد وضعه على منطقة السن المؤلمة في تخدير الألم

2- الغرغرة بالماء المالح

يعد الملح مطهرا طبيعيا حيث يساعد في التعامل مع أي عدوى عن طريق تقليل الالتهاب

3- رفع الرأس

الاستلقاء يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الألم لأن ضغط الدم يزداد على الرأس

4- أكياس الشاي

يمكن وضع كيس شاي مستعمل بارد على الأسنان بعد وضعه في الفريزر لبضع دقائق

5- الثوم

صنع معجون من الثوم المهروس لوضعه على الأسنان حيث يعتبر الثوم مسكنا لآلام.

ولا يختلف اثنان على أن ألم الأسنان من أصعب الآلام التي يتعرض لها الأشخاص باختلاف أعمارهم.

علاج ألم الأسنان:

وتوجد العديد من الطرق يمكنك استخدامها لتسكين ألم الأسنان فورًا، فما هي:

1- استخدام غسول حبة البركة.

2- المضمضة بالمحلول الملحي.

3- تناول مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية.

4- تطبيق كمادات الخل الأبيض وخل التفاح.

5- تناول عصائر الفاكهة الحمضية، مثل: الليمون، والبرتقال.

6- استخدام غسول النباتات العطرية، مثل: الريحان، والنعناع.

بعد التعرف على حلول لتسكين ألم الأسنان فورًا، لا بد من التعرف على أسباب ألم الأسنان ومنها:

-نمو أسنان جديدة.

– تسوس الأسنان.

– الحشو الخاطئ للأسنان.

– التهاب الأسنان وتكوّن الخراج.

– حساسية الأسنان لبعض المواد مثل الثلج.

– ضعف الأسنان الناتج عن ضعف في اللثة.

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