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تحذير عاجل من “الأمن السيبراني” بشأن تحديث منتجات “HP”
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تحذير عاجل من “الأمن السيبراني” بشأن تحديث منتجات “HP”

تحذير عاجل من “الأمن السيبراني” بشأن تحديث منتجات “HP”

تحذير عاجل من “الأمن السيبراني” بشأن تحديث منتجات “HP”
١١:٠٤:٠١ م، الجمعة، ٢٢ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٢ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير: 

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيرًا أمنيًا علي الخطورة، بخصوص تحديث أمني في منتجات “HP”.

وقال المركز في تغريدة على حسابه بـ”تويتر“: إن “HP”أصدرت عدة تحديثات لمعالجة عدد من الثغرات في بعض منتجاتها.

* الوصف:

أصدرت “HP” عدّة تحديثات لمعالجة عددٍ من الثغرات في بعض منتجتها.

* التهديدات:

وبينت الشركة أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ ما يلي:

1 – رفع الصلاحيات.

2 – تجاوز سعة محزن الذاكرة المؤقت.

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المملكة تنفذ تمرين الأمن السيبراني

في الوقت نفسه، نفذت المملكة ممثلة في الهيئة الوطنية للأمن السيبراني “تمرين الأمن السيبراني”.

مشاركة 40 دولة ومنظمة دولية

وتم ذلك بمشاركة 40 دولة ومنظمة دولية مثلها أكثر من 46مختصاً بالأمن السيبراني، وذلك على هامش منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2023م.

دعم العمل المشترك في مجالات الأمن السيبراني

وأوضحت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أن التمرين يهدف إلى تعزيز الجهود الدولية، ودعم العمل المشترك في مجالات الأمن السيبراني.

 وتمكين المشاركين فيه من الإلمام بآخر الأساليب المستخدمة في الهجمات السيبرانية المتجددة، وتبادل المعلومات والخبرات.

 وتطوير مهارات المتخصصين في الأمن السيبراني لدى الدول المشاركة بما يسهم في تحقيق الاستقرار والازدهار العالمي.

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الكلمات الدلالية:
الأمن السيبراني المركز الوطني الإرشادي الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تحديث أمني شركة أتش بي

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