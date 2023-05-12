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العالم في أسبوع.. حملة شعبية لإغاثة السودان وإعلان جدة برعاية بالمملكة ودفعة حساب المواطن
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العالم في أسبوع.. حملة شعبية لإغاثة السودان وإعلان جدة برعاية بالمملكة ودفعة حساب المواطن

العالم في أسبوع.. حملة شعبية لإغاثة السودان وإعلان جدة برعاية بالمملكة ودفعة حساب المواطن

العالم في أسبوع.. حملة شعبية لإغاثة السودان وإعلان جدة برعاية بالمملكة ودفعة حساب المواطن
٠٢:٤٠:٥٣ ص، السبت، ٢٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يسلط تقرير “العالم في أسبوع”، الذي تعده صحيفة تواصل الإلكترونية، الضوء على أهم وأبرز العناوين والأحداث التي حظيت باهتمام القراء محليًا، وعلى الصعيدين العربي والعالمي خلال هذا الأسبوع.

أولاً: محليًا

بتوجيه من خادم الحرمين.. انطلاق الحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوداني

انطلقت الإثنين عبر منصة “ساهم” حملة التبرعات الشعبية لإغاثة الشعب السوداني التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز.

119 مليار ريال أرباح “أرامكو” في الربع الأول من 2023

أعلنت شركة أرامكو تسجيل أرباح قدرها 119 مليار ريال في الربع الأول 2023.

“مكافحة المخدرات” تضبط 8 ملايين حبة مخدرة في شحنة “مبيض قهوة”

كشف المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد مروان الحازمي، عن ضبط 8,280,078 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في شحنة مبيّض قهوة.

و15 قرارًا.. مجلس الوزراء يستعرض أداء الميزانية ويبارك إطلاق ولي العهد 4 مناطق اقتصادية

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.

حساب المواطن” يعلن تفاصيل الدفعة 66 الخاصة بشهر مايو

أعلن برنامج حساب المواطن ‏تفاصيل الدفعة الـ 66 الخاصة بشهر مايو الجاري.

وقال البرنامج إنه تم تخصيص نحو 3.6 مليار ريال لـ 11.1 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر مايو.

مفاجأة من “التعليم” بشأن التسجيل الإلكتروني لطلاب الصف الأول الابتدائي

ألغت وزارة التعليم، أفضلية التسجيل المبكر للطلاب والطالبات في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1445 هـ.

لائحة حماية حقوق المسافرين: تعويضات من شركات الطيران للركاب في هذه الحالات

ألزمت لائحة حماية حقوق المسافرين، التي تم طرحها عبر منصة “استطلاع”، شركات الطيران بتقديم تعويض لركاب الطائرات في حال تأخير الرحلة لأكثر من خمس ساعات.

ثانيًا: دوليًا

إعلان جدة.. الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يؤكدان التزامهما الراسخ بسيادة السودان

أكد الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اعتماد إجراءات بسيطة وسريعة لعمليات الإغاثة الإنسانية في السودان.

31 شهيدًا و100 جريح في عدوان الاحتلال على غزة

استشهد شاب فلسطيني، متأثرًا بجروح أصيب بها في غارة جوية من قوات الاحتلال استهدفت شمال قطاع غزة.

البنتاجون: 37 مليار دولار قيمة المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أن قيمة المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي في 24 فبراير العام الماضي، بلغت حوالي 37 مليار دولار.

رسميًا .. الكويت تبلغ الفلبين بوقف التأشيرات للعمالة

أكد نائب وزير الخارجية السفير منصور العتيبي أن وزارة الخارجية أبلغت الفيلبين رسمياً اليوم الخميس بوقف إصدار التأشيرات للعمالة الفيلبينية.

أحدث تحذير عالمي: الذكاء الاصطناعي “تهديد وجودي للبشرية”

طالبت مجموعة دولية من الأطباء وخبراء الصحة العامة، بوقف البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك حتى يتم تنظيم استخدامه وتقنيته بشكل صحيح.

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