العالم في أسبوع.. حملة شعبية لإغاثة السودان وإعلان جدة برعاية بالمملكة ودفعة حساب المواطن

تواصل – فريق التحرير:

يسلط تقرير “العالم في أسبوع”، الذي تعده صحيفة تواصل الإلكترونية، الضوء على أهم وأبرز العناوين والأحداث التي حظيت باهتمام القراء محليًا، وعلى الصعيدين العربي والعالمي خلال هذا الأسبوع.

أولاً: محليًا

انطلقت الإثنين عبر منصة “ساهم” حملة التبرعات الشعبية لإغاثة الشعب السوداني التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز.

أعلنت شركة أرامكو تسجيل أرباح قدرها 119 مليار ريال في الربع الأول 2023.

كشف المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد مروان الحازمي، عن ضبط 8,280,078 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في شحنة مبيّض قهوة.

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.

أعلن برنامج حساب المواطن ‏تفاصيل الدفعة الـ 66 الخاصة بشهر مايو الجاري.

وقال البرنامج إنه تم تخصيص نحو 3.6 مليار ريال لـ 11.1 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر مايو.

ألغت وزارة التعليم، أفضلية التسجيل المبكر للطلاب والطالبات في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1445 هـ.

ألزمت لائحة حماية حقوق المسافرين، التي تم طرحها عبر منصة “استطلاع”، شركات الطيران بتقديم تعويض لركاب الطائرات في حال تأخير الرحلة لأكثر من خمس ساعات.

ثانيًا: دوليًا

أكد الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اعتماد إجراءات بسيطة وسريعة لعمليات الإغاثة الإنسانية في السودان.

استشهد شاب فلسطيني، متأثرًا بجروح أصيب بها في غارة جوية من قوات الاحتلال استهدفت شمال قطاع غزة.

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أن قيمة المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي في 24 فبراير العام الماضي، بلغت حوالي 37 مليار دولار.

أكد نائب وزير الخارجية السفير منصور العتيبي أن وزارة الخارجية أبلغت الفيلبين رسمياً اليوم الخميس بوقف إصدار التأشيرات للعمالة الفيلبينية.

طالبت مجموعة دولية من الأطباء وخبراء الصحة العامة، بوقف البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك حتى يتم تنظيم استخدامه وتقنيته بشكل صحيح.