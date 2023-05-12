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رابطة العالم الإسلامي ترحِّب بتوقيع “إعلان جدة” بين الأطراف السودانية
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رابطة العالم الإسلامي ترحِّب بتوقيع “إعلان جدة” بين الأطراف السودانية

رابطة العالم الإسلامي ترحِّب بتوقيع “إعلان جدة” بين الأطراف السودانية

رابطة العالم الإسلامي ترحِّب بتوقيع “إعلان جدة” بين الأطراف السودانية
١٠:٥٩:٤٠ م، الجمعة، ٢٢ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٢ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

رحَّبت رابطة العالم الإسلامي بتوقيع “إعلان جدة” بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع،الذي استضافته مدينة جدة،.

وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، نوَّه أمينها العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الدكتور محمد العيسى، بهذه الخطوة المهمّة لحماية المدنيين وتلبية احتياجاتهم.

الرابطة تؤكد على التزام الأطراف السودانية

وأكد أن الأهميةَ الكبرى في هذه المرحلة الحرجة لالتزام الأطراف السودانية بما تمّ الاتفاق عليه من تعهدات.

وقف شاملٍ ودائمٍ لإطلاق النار

وذلك تمهيدًا للوصول إلى وقْفٍ شاملٍ ودائمٍ لإطلاق النار، وإيجاد حلٍّ نهائيٍّ لهذه الأزمة المؤلمة التي تعصف بالسودان وشعبه العزيز.

الرابطة تشيد بجهود المملكة

وأشاد العيسى بالجهود الجليلة التي تبذلها المملكة ووقوفها إلى جانب الشعب السوداني في هذا الوضع الخطر.

ضرورة الوصول إلى حلٍّ شاملٍ وسلميٍّ

 وتيسير المحادثات بين الأطراف المتنازعة، وتذليل كل العقبات للوصول إلى حلٍّ شاملٍ وسلميٍّ، يحفظ للسودان أمنه ووحدته وسلامة أراضيه، ويحقِّق تطلعات شعبه في الاستقرار السياسي والاقتصادي.

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