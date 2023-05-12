“الحصيني” يُحذر من طقس سادس منازل الربيع: رياح وأمطار وأجواء حارة

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حذر خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني من طقس سادس منزلة من منازل فصل الربيع والتي بدأت اليوم براح قوية نشطة.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن اليوم الجمعة هو أول أيام نوء الثريا ومدته 39 يوماً، ونجومه “الشرطان- البطين- الثريا”.

وأضاف أن كل نجم منها ١٣ يومًا، أولهم الشرطان بدايته اليوم وأيامه ١٣ يوماً، ويسميان ثريا الصيف وهما أول النجوم الشامية.

الأجواء فيه حارة في وسط النهار

وكشف أنه من خلال الأرشيف المناخي الأجواء فيه حارة في وسط النهار وتعتدل الحرارة مع تقدم ساعات الليل، وأهم ظواهره المناخية، هي:

1 – هو أول النجوم الشامية.

2 – تزداد الحاجة إلى شرب الماء

3 – يعتبر سادس منزلة من منازل فصل الربيع

4 – يعتبر من مواسم الأمطار في المملكة والخليج

5 – يستمر زيادة ساعات النهار على حساب الليل

6 – تكثر فيه هبوب العواصف والرياح بتقدير العزيز الحكيم خاصة اذا كنت السنة قليلة المطر.

ونصح الحصيني بأنه من المستحسن فتح السدود لسقي المزارع وهو أفضل من بقاء السيول خلف السدود وبالتالي تبخر الماء عند ارتفاع الحرارة.

أمطار ورياح وبرد على مكة و4 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد بأن سماء غائمة جزئيًا،

مع نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

سماء غائمة وشبه انعدام في الرؤية على 4 مناطق

وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة.

أمطار ورياح وبرد على 5 مناطق

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة.

الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر

في الوقت نفسه، دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول.

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