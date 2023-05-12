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لهذا السبب.. وزير الصحة: مضاعفة كادر التمريض من 40 إلى 80 ألفا

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لهذا السبب.. وزير الصحة: مضاعفة كادر التمريض من 40 إلى 80 ألفا

لهذا السبب.. وزير الصحة: مضاعفة كادر التمريض من 40 إلى 80 ألفا

لهذا السبب.. وزير الصحة: مضاعفة كادر التمريض من 40 إلى 80 ألفا
١٠:٥٩:٢٦ م، الجمعة، ٢٢ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٢ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، عن مساهمة مبادرة برنامج تحول القطاع الصحي في الترغيب بمهنة التمريض وتشجيع المواطنين والمواطنات على ممارسة المهنة.

وقال “الجلاجل” إن المبادرة كان لها أثر مباشر في مضاعفة عدد كادر التمريض من نحو 40 ألف ممرض وممرضة في 2015، وحتى وصولهم إلى ما يزيد على 80 ألف في 2022.

مهنة التمريض 

ووجه الشكر لممارسي مهنة التمريض في القطاع الصحي الحكومي والخاص، نظير تفانيهم في خدمة المرضى، وأنهم بوابة الأمل والشفاء بعد الله.

وأضاف أن كوادر القطاع الصحي على اختلاف تخصصاتهم ومهنهم هم أساس تحقيق مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي ضمن رؤية السعودية 2030، للوصول لمجتمع حيوي ينعم أفراده بحياةٍ عامرةٍ وصحية.

في وقت سابق، أطلق وزير الصحة رئيس مجلس إدارة هيئة الصحة العامة “وقاية”، فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، وحدة الأمراض المعدية المتنقلة من المستوى الثالث للسلامة البيولوجية.

رفع القدرات الوطنية لرصد وتشخيص الأمراض المعدية

وأوضحت، هيئة الصحة العامة “وقاية” أن هذه الوحدة تسهم في رفع القدرات الوطنية لرصد وتشخيص الأمراض المعدية ذات الخطورة العالية.

وذلك عبر توفير منظومة المختبرات المتنقلة من المستوى الثالث التي تضم جميع التجهيزات والتقنيات والأنظمة اللازمة للتشغيل، المستوفية للمعايير والاشتراطات العالمية للأمن والسلامة البيولوجية.

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كوادر صحية على مستوى عال من الكفاءة

وأكدت أن جميع الكوادر الصحية التي تعمل في هذه المختبرات على مستوى عال من الكفاءة، والخبرة في هذا المجال، بعد أن تم تدريبهم في مراكز عالمية متقدمة في مجال مختبرات الاحتواء العالي.

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رفع جاهزية المملكة لرصد الأمراض الوبائية

وأشارت إلى أن وحدة الأمراض المعدية المتنقلة ستسهم في رفع جاهزية المملكة لرصد الأمراض الوبائية.

بالإضافة إلى تعزيز الأمن الصحي، والتي تأتي في سياق جهود الهيئة لتحقيق أحد الأهداف الإستراتيجية لبرنامج تحول القطاع الصحي “تعزيز الوقاية من المخاطر الصحية”.

والإسهام في الوصول لمستهدفات رؤية السعودية 2030 لمجتمع حيوي.

الجدير بالذكر أن هيئة الصحة العامة (وقاية) تقوم بأدوار محورية ورئيسة للحفاظ على صحة الإنسان.

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