“الأمر بالمعروف”: لاصحة لما يتداول من إشاعات تتعلق بعمل الهيئة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنه لاصحة لما يتداول من إشاعات تتعلق بعمل الهيئة.

وأوضحت الرئاسة العامة للهيئة، أنه “إشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من إشاعات تتعلق بعمل الهيئة؛ فإنه لا صحة لما تم تداوله”.

وأضافت عبر حسابها في موقع “تويتر”، إن “الرئاسة العامة تقوم بأعمالها واختصاصاتها وفق ما لديها من أنظمة وتعليمات”.

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معلومات مغلوطة

وكانت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، استدعت صانعة محتوى، نشرت محتوى يتضمن معلومات مغلوطة حول تطبيق هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قرارًا يتضمن إرغام مَن يتم ضبطهم في خلوة غير شرعية، بالزواج لمدة سنتين بسقف مهر 1000 ريال.

وزعمت صانعة المحتوى عبر حسابها في إحدى منصات التواصل الاجتماعي، أن مَن لا يلتزم بتلك المدة يعاقَب بالسجن 10سنوات، مع إيقاع عقوبة الجَلْد، هذا وضم محتواها معلومات مضللة عن القرار تسبب في إثارة الرأي العام.

يذكر أنه هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكدت في وقت سابق (عام 2012)، عدم صحة الشائعة التي أوردتها صانعة المحتوى.

يشار إلى أن صانعة المحتوى سبق وتعرضت سابقة بفرض غرامة بقيمة 400 ألف ريال لمخالفتها برفقة امرأة أخرى من مشاهير “سناب شات”، ضوابط المحتوى الإعلامي وقامتا بنشر فيديو يتضمن إساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإحدى الدول.

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عقوبة بث الإشاعات

وحذرت النيابة العامة من أن بث الإشاعات جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن خمس سنوات أو غرامة ثلاثة ملايين ريال أو بهما معا، كما يتحمل المحكوم نشر ملخص الحكم في الصحف على نفقته، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة «عكاظ» السعودية.

وشددت النيابة العامة على أنه يحظر بث الشائعات التي من شأنها المساس بالنظام العام، أو إعدادها، أو إرسالها، أو تخزينها عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.

وتنص المادة 13 من النظام على مصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة، وإغلاق الموقع الإلكتروني، أو الحساب المستخدم، أو مكان تقديم الخدمة متى كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه.

كما نصت المادة 9 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، فيعاقب كل من حرض أو ساعد أو اتفق على ارتكاب أي من الأفعال الجرمية آنفة الذكر بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي.