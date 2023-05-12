الخطر أكبر مما تتصور.. هذا ما يفعله التدخين بدماغك؟

تواصل – فريق التخرير:

كشفت دراسة جديدة أن تدخين السجائر يقلل من حجم دماغ المدخنين.

وأظهرت الدراسة أن رؤوس المدخنين تميل إلى أن تكون أصغر بنحو 0.4 بوصة مقارنة بغير المدخنين.

واستندت النتاائج إلى تحليل أكثر من 28 ألف عملية مسح للدماغ من البنك الحيوي في المملكة المتحدة – قاعدة بيانات جينية وصحية – بالإضافة إلى عادات التدخين المبلغ عنها ذاتيًا.

وأكمل المشاركون الاستطلاعات مرتين – مرة بين عامي 2006 و2010، ومرة أخرى بين عامي 2012 و 2013. وفي المرة الثانية، خضع المشاركون أيضًا إلى التصوير بالرنين المغناطيسي.

اقرأ أيضًا:

بالصور.. هذا ما يحدث لرأس الطفل عند تعرضه للاصطدام

ماذا أظهرت النتائج؟

وتوصل الباحثون إلى أنه مقارنةً بالأشخاص الذين لم يدخنوا مطلقًا، فإن المشاركين الذين كانوا يدخنون يوميًا كانت أحجام دماغهم أصغر بمقدار 0.4 بوصة مكعبة.

تضمن هذا الاختلاف انخفاضًا بمقدار 0.3 بوصة مكعبة في المادة الرمادية، والتي تلعب دورًا مهمًا في الذاكرة والعاطفة، و0.1 من المادة البيضاء، مما يسهل نقل المعلومات.

لكن كلما زاد تدخين الشخص طوال حياته، تقلص دماغه بشكل أكثر وضوحًا، بحسب صحيفة “ذا صن”.

ولكل سنة إضافية قام أحد المشاركين بتدخين علبة كاملة واحدة في اليوم، انخفض دماغه بمعدل 0.01 بوصة مكعبة في حجم المادة الرمادية، وفقًا للنتائج التي نشرتها مجلة “ميد ريفكس”.

اقرأ أيضًا:

يقتل 8 ملايين شخص سنويًا.. 10 نصائح للتعامل مع ابنك المدخن

فوائد الإقلاع عن التدخين

في المقابل، أظهرت النتائج أن أولئك الذين توقفوا عن التدخين عكسوا هذا التدهور. وارتبط كل عام بدون تدخين بزيادة أخرى قدرها 0.005 بوصة مكعبة في حجم المادة الرمادية.

قال الدكتور داجيانج ليو، الذي يدرس علم الوراثة لمخاطر التدخين في كلية الطب بولاية بنسلفانيا ولم يشارك في الدراسة لموقع “ساينس لايف”: “هذه دراسة مهمة للغاية. يجري العمل بصرامة والنتيجة مهمة من منظور الصحة العامة”.

يحدث انكماش الدماغ – أو الضمور الدماغي – بمرور الوقت مع تقدم العمر. تشمل الأعراض الارتباك وفقدان الذاكرة وتشوش الرؤية وضعف العضلات وفقدان التنسيق.

وتم ربطه بالعديد من الأمراض العصبية، ومن بينها الزهايمر.