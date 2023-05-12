ماذا قال سودانيون مقيمون عن مواقف المملكة الإنسانية المتواصلة تجاه بلادهم؟

تواصل – واس:

عبر عدد من الأشقاء السودانيين المقيمين في مكة المكرمة والقادمين إليها بتأشيرة العمرة عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

مدة الإقامة لتأشيرات المعتمرين السودانيين

على توجيهاته بتمديد مدة الإقامة لتأشيرات المعتمرين السودانيين في المملكة الذين تصعب عودتهم إلى بلادهم في ظل الأزمة الحالية.

خدمة استضافة المعتمرين السودانيين

وإطلاق خدمة “استضافة المعتمرين السودانيين” على منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر أفراد”، لمن يرغب من المواطنين والمقيمين استضافتهم.

روح الأخوة وقيم الأصالة لقيادة وشعب المملكة

وأشادوا في تصريحات لـ” واس”، بمضمون ما جاء في التوجيهات الكريمة مؤكدين أنها تمثل روح الأخوة وقيم الأصالة،

لقيادة وشعب المملكة وتعكس تاريخ المملكة المشرف في خدمة قضايا الأمة الإسلامية.

توجيهات خادم الحرمين كانت بمثابة البلسم الشافي

وأكد السودانيون أن توجيهات خادم الحرمين كانت بمثابة البلسم الشافي لما يمر به العديد من السودانيين من معاناة والذين تقطعت بهم السبل جراء الحرب المستعرة الدائرة في بلادهم.

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وأوضحوا أن أوامر جلالة الملك جاءت كالغيث، الذي خفف عن الجميع آلامهم وأحزانهم وخفف من مصابهم،

ما يدل على ما تحمله المملكة من صادق الأخوة والود لأبناء الشعب السوداني.

الكرم ليس بمستغرب على قيادة وشعب المملكة

وأشاروا على دور المملكة في تسهيل الإجراءات المطلوبة ومعاملتهم بكل ود واحترام مؤكدا أن هذا الأمر ليس بمستغرب على قيادة وشعب المملكة.

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وثمن السودانيون إنقاذ المملكة للعديد من العالقين في أتون تلك الحرب في السودان من جميع الجنسيات عن طريق الأسطول البحري.

وإخراجهم من تلك المحنة وإيصالهم إلى ميناء جده ثم تسهيل نقلهم إلى بلدانهم بسلام،

حيث قدمت المملكة ولازالت تقدم نموذجا مشرفا خلال هذه الأزمة أشادت به جميع دول العالم.

الشعب السوداني لن ينسى أبدًا مواقف المملكة

وبين المقيمون، أن الشعب السوداني لن ينسى أبدا المواقف الصادقة والأخوية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين في هذه المحنة التي يمر بها.

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وفي الختام دعا المقيمون السودانيون، الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين،

وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء لما يقدمانه لأبناء الشعب السوداني خاصة وجميع شعوب العالم.