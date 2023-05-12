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نيابةً عن خادم الحرمين.. وزير الخارجية يشارك في قمة رؤساء دول رابطة الكاريبي
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نيابةً عن خادم الحرمين.. وزير الخارجية يشارك في قمة رؤساء دول رابطة الكاريبي

نيابةً عن خادم الحرمين.. وزير الخارجية يشارك في قمة رؤساء دول رابطة الكاريبي

نيابةً عن خادم الحرمين.. وزير الخارجية يشارك في قمة رؤساء دول رابطة الكاريبي
١٠:١٦:٤٤ م، الجمعة، ٢٢ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٢ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم.

افتتاح أعمال القمة التاسعة لرؤساء الكاريبي

وذلك خلال افتتاح أعمال القمة التاسعة لرؤساء دول وحكومات رابطة دول الكاريبي، وذلك في جمهورية جواتيمالا.

مناقشة أهمية التنسيق المتعدد الأطراف

وجرى خلال القمة، بحث العديد من القضايا التي تهم دول الكاريبي والعالم، بالإضافة إلى مناقشة أهمية التنسيق المتعدد الأطراف فيما يخص التحديات الدولية.

لتحقيق الأمن والسلم الدوليين

 وتفعيل العمل الدولي المشترك لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، والوصول إلى أهداف التنمية المستدامة 2030، بما يحقق الاستقرار والازدهار لدول وشعوب العالم.

حضر من الوفد السعودي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كوبا فيصل الحربي.

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أخبار السعودية أعمال القمة التاسعة جواتميالا خادم الحرمين دول الكاريبي فيصل بن فرحان

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