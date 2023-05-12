“الكوكب سينقسم”.. دراسة حديثة تحذر من خطر كارثي للذكاء الاصطناعي

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كشفت دراسة حديثة عن خطر كارثي للذكاء الاصطناعي المطوّر على البشرية ومن قدرته على تدمير الحضارة.

وأوضحت الدراسة أن التطوير اللاحق للذكاء الاصطناعي يمكن أن يؤتي خطرا كارثيا بإمكانه القضاء على الحضارات بكاملها، بحسب صحيفة “إندبندت” البريطانية الإلكترونية.

تصرف الذكاء الاصطناعي

وقال مؤلف الدراسة، مارك بايلي: “نفترض تصرف الذكاء الاصطناعي كأنه “جنس عاقل ثان”، وسينتهي الأمر نهاية المطاف بتقاسم الكوكب بيننا وبينه. وأعلن الباحثون أن النتائج الكامنة تشاؤمية، محذرا من عدم إدراك جوهر الذكاء الاصطناعي الذي يتسلل سريعا إلى حياتنا. وأضاف: “ربما سيسعى الذكاء الاصطناعي المستقبلي إلى تشكيل أنظمة أكثر شمولية تتميز بسيطرة ذات قيمة بالغة ترمي إلى تحقيق أهدافها حيث تكون عواقب تحقيق نتائج غير متوقعة ذات جدية أكبر”.

تشخيص الأزمات القلبية

في سياق متصل، طوّر الباحثون خوارزمية يقولون إنها تساعد على تشخيص الأزمات القلبية بشكل أسرع وأدق.

ووفقًا لفريق الباحثين من جامعة إدنبرة، فإنه بالمقارنة مع طرق الاختبار الحالية، كانت الخوارزمية قادرة على استبعاد التعرض لأزمة قلبية في أكثر من ضعف عدد المرضى بدقة 99.6 في المئة.

وقال الفريق، إن هذه القدرة على استبعاد الأزمة القلبية بسرعة يمكن أن تقلل إلى حد كبير من دخول المستشفى وتتيح للمرضى الآمنين العودة بسرعة إلى منازلهم، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل”.

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تشخيص الأزمة القلبية

ويتضمن المعيار الذهبي الحالي لتشخيص الأزمة القلبية قياس مستويات بروتين تروبونين في الدم.

ويتم استخدام الاختبار نفسه لكل مريض، دون الأخذ في الاعتبار عوامل مثل العمر والجنس والمشاكل الصحية الأخرى التي تؤثر على مستويات التروبونين لا تؤخذ في الاعتبار – مما يؤثر على مدى دقة تشخيص الأزمات القلبية.

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