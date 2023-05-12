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بالصور.. هذا ما يحدث لرأس الطفل عند تعرضه للاصطدام

بالصور.. هذا ما يحدث لرأس الطفل عند تعرضه للاصطدام

بالصور.. هذا ما يحدث لرأس الطفل عند تعرضه للاصطدام
٠٩:٣٣:٤٧ م، الجمعة، ٢٢ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٢ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يشعر الأب والأم بالقلق الشديد عندما يصطدم طفلهما في رأسه، لكن الأمر في الواقع يستدعي ذلك، كما يظهر مقطع فيديو.

المقطع الذي نشرته مؤسسة “تيني هيرتس”، المتخصصة في دورات الإسعافات الأولية للأطفال والرضع عبر “إنستجرام” يجسد مايحدث للمخ عند اصطدام الرأس، حيث يظل يتحرك بشكل مخيف داخل الجمجمة.

وقالت، وفقًا لصحيفة “ذا صن”: “لا يدرك الكثير من الناس أن هذا يحدث للدماغ عند الارتجاج. هذا هو السبب في أننا نأخذ إصابات الرأس على محمل الجد”.

وأشارت إلى أن “هذا يسبب تغيرات كيميائية في الدماغ وقد يتلف خلايا المخ”.

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علامات أخرى

ولفتت أيضًا إلى أنه يجب البحث عن علامات أخرى بعد أن يصطدم الطفل برأسه تشير إلى شيء أكثر خطورة، تشمل:

فقدان الوعي

والنعاس

والارتباك

عدم البكاء على الفور

التغيرات البصرية

عدم تكافؤ حجم التلاميذ

ضعف في الذراع أو الساق

النوبات والقيء المتكرر.

إذا كان شخص ما يعاني من أي من هذه العلامات، فعليه طلب المساعدة الطبية.

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ما هو ارتجاج المخ؟

ارتجاج المخ هو نوع من إصابات الدماغ الرضحية التي تسببها ضربة أو ضربة أو اهتزاز في الرأس.

يمكن أن يحدث أيضًا بسبب إصابة في الجسم تؤدي إلى تحرك الرأس والدماغ بسرعة ذهابًا وإيابًا، كما هو الحال في حادث سيارة.

إذا اصطدم شخص ما في رأسه وظهرت عليه إحدى الأعراض التالية، يجب عليه الذهاب إلى الطوارئ:

صعوبة البقاء مستيقظًا أو إبقاء العينين مفتوحتين
النوبات
مشاكل في السمع أو الرؤية
صداع
الدوخة
طنين في الأذنين
غثيان
تعب
سواد العين بدون إصابة مباشرة
سائل نقي يخرج من الأذنين أو الأنف
نزيف من الأذنين أو كدمات خلف الأذنين
خدر أو ضعف في جزء من الجسم
مشاكل في المشي أو التوازن أو الفهم أو التحدث أو الكتابة
جرح في الرأس

الكلمات الدلالية:
ارتجاج المخ اصطدام الطفل في رأسه تيني هيرتس فقدان الوعي

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